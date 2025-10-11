Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal”, trăiește de mulți ani în Statele Unite, alături de soțul ei, fostul gimnast american Bart Conner. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri din lumea sportului și au împreună un singur copil, Dylan Conner, în vârstă de 19 ani.

Recent, Nadia a fost prezentă la Workshopul Athlete365 Career+, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin Comisia Sportivilor, în colaborare cu forul similar din Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat la sediul COSR, a adus laolaltă nume mari ale sportului, dar și tineri aflați la început de drum. Printre participanți s-a numărat și fosta scrimeră Ana Maria Brânză, care a mărturisit că a fost profund emoționată de „momentul magic” trăit alături de Nadia Comăneci, Mihai Covaliu – președintele COSR – și George Boroi, secretarul general al instituției.

Nadia Comăneci, despre Ianis Hagi și fiul ei

Pentru cei prezenți, emoțiile au atins apogeul atunci când certificatele de participare au fost oferite chiar de Nadia Comăneci, un simbol viu al perfecțiunii și perseverenței. La finalul evenimentului, fosta campioană olimpică a vorbit despre Ianis Hagi, făcând o paralelă cu propriul fiu, Dylan.

„Ianis Hagi e Ianis Hagi. A învăţat foarte mult de la tatăl lui. Mă bucur că a avut această pasiune. Eu ştiu cât este de greu să fii urmaşul cuiva care a făcut ceva enorm, pentru că am şi eu un copil, care îmi spunea: «Tu ai făcut istorie la 14 ani, eu ce vrei să fac?» (râde). Eu sper să se califice la CM 2026. Succes!”, a spus Nadia Comăneci, conform Prosport.

Cuvintele Nadiei au stârnit zâmbete, dar și o undă de emoție printre cei prezenți. Deși trăiește departe de țară, sportiva rămâne profund conectată la valorile românești și la tinerii care îi urmează exemplul. Prin discursul său, ea a reușit să transmită nu doar un mesaj de inspirație pentru sportivi, ci și o lecție despre umanitate, modestie și echilibrul dintre glorie și viața personală.

Fiul ei, Dylan Conner, nu a ales drumul sportului de performanță, însă Nadia a recunoscut mereu că îl încurajează să își urmeze propriile pasiuni, fără a simți presiunea unui nume atât de puternic.

Bart Conner și Nadia Comăneci alături de fiul lor, Dylan PaulIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Nadia Comăneci, mândră de fiul ei

Într-un interviu mai vechi, Nadia Comăneci spunea despre băiatul ei: „L-am lăsat să-și aleagă singur ceea ce dorește să facă, fără ca eu sau tatăl lui să-l influențăm. Am fost însă mereu alături de el și de fiecare dată am avut grijă să ne facem programul în așa fel încât cel puțin unul dintre noi să rămână acasă cu el”.

Când Dylan Conner a împlinit 16 ani, de ziua lui a primit o călătorie VIP, de trei zile, la faimoasa competiție de curse Indy 500 în Indianapolis. El a practicat multe sporturi. A făcut și gimnastică, o perioadă, ca o bază bună de mișcare.

„În prezent conduce, are prietenă, pe care o și cunoaștem, ambii învață la aceeași școală, și participă, ca hobby, la miniraliul Legends Car”, a mai declarat Nadia Comăneci pentru Impact în urmă cu câțiva ani

