Înainte de Revoluție și în primii ani după 1989, aici era un spațiu verde. Clădirea Bancorex, care a găzduit apoi BCR, denumită „Bucharest Financial Plaza”, a fost construită la jumătatea anilor ’90 pe o suprafață de 26.300 de metri pătrați. Imobilul a fost finalizat în 1998 și a fost modernizat în 2012, potrivit informațiilor oferite de BCR. Construcția se împarte în 2 secțiuni: turnul cu 17 etaje și clădirea adiacentă, cu 6 etaje (Podiumul).

Așa arăta Bucharest Financial Plaza înainte de demolare. Foto: Google Maps

După falimentul Bancorex, produs în 1999, imobilul a trecut în portofoliul BCR, care l-a folosit ca sediu până în 2020.

Potrivit informațiilor Libertatea, turnul va rămâne, dar clădirea adiacentă (Podiumul) se va demola în următoarele zile.

Așa arată Bucharest Financial Plaza după ce a început demolarea. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

În august 2024, AFI Europe a cumpărat clădirea de la Immofinanz, conform Economica.net. AFI Europe a plătit 27,5 milioane de euro, după ce Immofinanz o cumpărase cu 36 de milioane de euro în 2020 de la BCR.

„Vor fi executate lucrări de reconfigurare spațială, volumetrică, de extindere a imobilului și de amenajare exterioară și peisagistică, precum și de reamenajare a parcării auto subterane. Se va remodela «Podium-ul» pentru a se putea amenaja terase înierbate care vor extinde spațiul public spre clădirea CEC. De asemenea, se vor executa lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii, iar odată cu eliminarea parțială a etajelor se va îmbunătăți vizibilitatea asupra clădirii CEC și a Magazinului Victoria”, a spus fostul primar general Nicușor Dan în toamna lui 2023, când a emis autorizația de construire.

Lucrările la imobilul aflat lângă lângă clădirea CEC și vis-a-vis de Muzeul de Istorie vor dura 3 ani de la momentul începerii construcției, conform autorizației.

Așa va arăta clădirea peste câțiva ani

Clădirea Bucharest Financial Plaza a fost criticată în ultimii 30 de ani pentru că masca reperele istorice ale zonei, Palatul CEC și Magazinul Victoria.

