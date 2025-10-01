Consiliul General al Municipiului București a aprobat bugetul pentru eveniment pe 30 septembrie 2025, în cadrul unei rectificări bugetare. CREART, instituția responsabilă de organizare, a primit fondurile pentru evenimentele de Crăciun.

Cătălin Teniță, consilier general REPER, a propus reducerea bugetului la 8 milioane de lei, argumentând necesitatea de a fi „mai atenți cu banii bucureștenilor”. Amendamentul său a fost respins, primind doar 6 voturi favorabile.

„Cu o alocare de 15 milioane de lei, practic fiecare bucureștean va plăti aproape 10 lei pentru organizarea acestui târg. Orice creștere de inflație și de taxe am luat în calcul, nu justifică o creștere atât de mare a cheltuielilor de organizare”, a declarat Teniță pentru Spotmedia.ro.

CREART a oferit o explicație succintă pentru majorarea bugetului. Instituția a menționat că suma a fost aprobată târziu, prin rectificare bugetară, și va permite organizarea târgului în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025 în Piața Constituției, precum și activarea altor două locații centrale.

În aceeași ședință, Consiliul General a aprobat și majorarea tarifelor percepute de CREART pentru închirierea spațiilor la târguri. Creșterile variază între 27% pentru mâncare tradițională și 258% pentru produsele agricultorilor.

