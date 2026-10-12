Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Tribunalul București decide azi dacă politicianul rămâne în arest preventiv

Călin Georgescu cere o măsură mai blândă în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în care este vizat. Tribunalul București decide luni, 12 octombrie, dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile.

Călin Georgescu cere o măsură mai blândă în locul arestului preventiv

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, cere eliberarea din arest preventiv, solicitând plasarea în arest la domiciliu, control judiciar sau chiar eliberarea fără restricţii. Tribunalul Bucureşti urmează să judece cererea în cursul zilei de luni, 12 octombrie, informează Observatornews.ro.

O cerere similară a fost depusă și de omul de afaceri Ionel Rusen, implicat în dosar. Magistrații au respins însă solicitarea acestuia.

Tot luni, 12 octombrie 2026, Călin Georgescu are termen și în dosarul tentativei de lovitură de stat, în care este judecat și Horațiu Potra, potrivit G4media.ro.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv la data de 29 septembrie 2026

Magistrații Curții de Apel București au dispus, pe 29 septembrie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Hotărârea instanței a fost luată după ce procurorii DIICOT au contestat măsura anterioară de plasare a lui Călin Georgescu sub control judiciar, decizie emisă de Tribunalul București cu o săptămână înainte.

După pronunțarea Curții de Apel, un echipaj de poliție s-a deplasat la vila lui Georgescu din Mogoșoaia pentru a-l prelua și a-l transporta la Arestul Poliției Capitalei, unde a ajuns în jurul orei 18.30.

„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT. Desființează încheierea contestată și, pe fond, rejudecând, dispune următoarele: Admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați. Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile. Definitivă”, se arată în decizia instanței de la acel moment.

Cazul lui Călin Georgescu a fost rejudecat într-un complet de divergență

Cazul a fost rejudecat într-un complet de divergență format din trei judecători, după ce primii doi magistrați nu au reușit să ajungă la o concluzie comună. Georgescu, care anterior fusese plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, s-a prezentat la Curtea de Apel București în dimineața zilei de 29 septembrie, însoțit de un alt inculpat, Ionel Rusen.

Care sunt acuzațiile aduse lui Călin Georgescu

Procurorii DIICOT susțin că fostul candidat la președinție este implicat într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro și într-un caz de constituire a unui grup infracțional organizat. Investigațiile au început în urma unei plângeri depuse de un om de afaceri, Răzvan Leu, care susține că le-ar fi dat 1.000.000 de euro pentru o linie de credit. În cadrul anchetei, autoritățile au efectuat cinci percheziții pe 21 septembrie 2026, în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Potrivit comunicatului DIICOT, „din actele de urmărire penală a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2021, grupul infracțional organizat a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (Călin Georgescu - n.r.), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”.

Membrii grupului ar fi înșelat mai multe victime și le-ar fi promis facilitarea unor linii de credit în schimbul unor garanții semnificative. Până în prezent, trei oameni de afaceri l-au reclamat pe Georgescu la DIICOT în acest dosar complex.

Ce spunea Răzvan Leu despre prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Cazul a fost deschis în urma unei plângeri făcute de Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, în ianuarie 2024. Acesta a declarat că ar fi încercat timp de ani de zile să își recupereze banii pe cale amiabilă, însă fără succes.

„Am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, a declarat Leu, citat de Antena 3 CNN.

Răzvan Leu susține că a făcut cunoștință cu Călin Georgescu în 2021, într-o „conjunctură întâmplătoare”, și spune că a fost „impresionat de promisiunile și planurile acestuia”. „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală”, a afirmat Leu.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în data de 21 septembrie 2026