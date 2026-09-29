Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune

Magistrații de la Curtea de Apel București au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu. Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este vizat într-un dosar de înșelăciune.

Magistrații au decis arestarea pentru 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu

Magistrații au decis marți, 29 septembrie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 nu a așteptat decizia magistraților la Curtea de Apel București, ci s-a întors acasă. Ulterior, un echipaj de poliție a ajuns la vila din Mogoșoaia și l-a preluat. Mașina în care se afla Călin Georgescu ajuns la Arestul Poliției Capitalei în jurul orei 18.30.

„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT. Desființează încheierea contestată și, pe fond, rejudecând, dispune următoarele: Admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați. Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Decizia Curții de Apel București vine la aproximativ o săptămână după ce magistrații de la Tribunalul București l-au plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar. Procurorii DIICOT au contestat măsura controlului judiciar.

Judecătorii de la Curtea de Apel București au admis cererea DIICOT

Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT după ce cazul a fost rejudecat într-un complet de divergență, format din trei judecători, ca urmare a blocajului apărut între primii doi magistrați. Călin Georgescu fusese anterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, o decizie contestată de procurori, care solicitau arestarea preventivă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 s-a prezentat marți dimineața la Curtea de Apel București împreună cu Ionel Rusen.

Cei doi au refuzat să ofere declarații presei. După ce instanța a rămas în pronunțare, Georgescu și Rusen au părăsit tribunalul în jurul orei 10.30, fiind întâmpinați de susținători care scandau „Libertate” și „Călin Georgescu președinte”.

Care sunt acuzațiile din dosarul în care este vizat Călin Georgescu

Călin Georgescu este vizat într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit DIICOT, ancheta a fost declanșată după plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care afirmă că ar fi fost păgubit cu peste un milion de euro. În acest caz au fost efectuate cinci percheziții, pe 21 septembrie 2026, în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, grupul infracțional organizat a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (Călin Georgescu - n.r.), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, se arată în comunicatul DIICOT de la acel moment.

Membrii grupului ar fi indus în eroare victima, susținând că i-ar putea facilita obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare, cu condiția depunerii unei garanții. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, aceștia ar fi determinat victima să transfere o sumă suplimentară de 100.000 de euro.