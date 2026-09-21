Operațiune de amploare derulată de autorități la primele ore ale dimineții de luni, 21 septembrie 2026, potrivit News.ro. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea.ro că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost interceptat și ridicat direct din trafic de către polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală. În paralel cu reținerea acestuia, anchetatorii au descins cu mandate la locuința sa din Mogoșoaia, dar și la alte patru imobile din București, Buftea și Ciolpani.

UPDATE 09:57. Potrivit surselor judiciare, conform normelor de procedură penală, suspecții au dreptul de a fi asistați de apărători aleși pe parcursul tuturor actelor de urmărire penală și al descinderilor. Anchetatorii și luptătorii din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei sunt nevoiți să aștepte sosirea avocaților lui Călin Georgescu la proprietatea din Ilfov pentru a deschide sigiliile și a începe inventarierea probelor, mediilor de stocare informatică și documentelor financiare. Surse judiciare confirmă că procedura va fi una de durată.

UPDATE 07:54 În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu, conform informațiilor G4Media.

Călin Georgescu, săltat de DIICOT. Sursă foto: Surse Libertatea

Potrivit surselor judiciare pentru Libertatea.ro, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost interceptat și ridicat de forțele de ordine în zona Otopeni, din imediata apropiere a unei săli de sport ce găzduiește un bazin de înot. Imediat după interceptarea în trafic, Georgescu a fost escortat de anchetatori la locuința sa din localitatea Mogoșoaia, unde mascații au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară pentru ridicarea de probe, documente și medii de stocare informatică. În paralel cu intervenția din zona Otopeni-Mogoșoaia, o altă echipă de intervenție a procurorilor DIICOT a acționat pe raza municipiului București. Omul de afaceri Ionel Rusen, care ar fi vizat, de asemenea, în dosarul penal, ar fi fost ridicat de polițiști direct de la domiciliul său din Capitală, potrivit acelorași surse judiciare pentru Libertatea.ro.

Descinderile vizează destructurarea unei rețele bine organizate, specializată în înșelăciuni financiare cu consecințe deosebit de grave, săvârșite în formă continuată. Suspecții sunt acuzați că au creat un mecanism fraudulos prin care au adus prejudicii uriașe unor antreprenori români care căutau finanțări pentru extinderea afacerilor.

Schema prin care erau ademeniți oamenii de afaceri

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani), au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro într-un singur caz anchetat

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.

Audieri maraton la sediul central al DIICOT

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.