Încercări de conservare eșuate ale fostului han de la Pietrele lui Solomon

Hanul de la Pietrele lui Solomon, construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu era clasificat ca monument istoric. Acest statut a împiedicat autoritățile să intervină pentru salvarea ei.

Proprietarul actual este un om de afaceri irlandez stabilit în Brașov, care deține și terenurile înconjurătoare.

Primăria a încercat să salveze clădirea prin aplicarea unei suprataxe pentru degradarea fațadei. Cu toate acestea, măsura nu a avut efectul scontat, iar deteriorarea a continuat până la prăbușirea totală.

Chiar dacă zidul hanului s-a prăbușit, Pietrele lui Solomon rămân un loc încărcat de istorie și legende. Natura și poveștile continuă să atragă vizitatori, păstrând vie amintirea regelui care a sărit peste prăpastie.

Legenda regelui Solomon

Locul rămâne strâns legat de o legendă transmisă din generație în generație. Povestea spune că regele Solomon, un conducător maghiar, fugea de dușmani prin aceste locuri.

Ajuns în fața unei prăpăstii, el ar fi sărit cu calul peste hău, scăpând cu viață, în timp ce urmăritorii săi s-au prăbușit.

Se spune că în timpul saltului, coroana regelui ar fi căzut la rădăcina unui copac. Mai târziu, un localnic ar fi găsit-o și ar fi dăruit-o Bisericii Negre. Acest eveniment ar fi stat la baza numelui german al orașului, Kronstadt – Orașul Coroanei.

