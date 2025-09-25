Din clădire a mai rămas doar un perete șubred

Zona în care se află ruina este principala cale de acces către Pietrele lui Solomon, Poiana Brașov și traseele din masivul Postăvarul. Peretele înclinat al hanului poate să cadă în orice moment, punând în pericol trecătorii.

„Din cauza, să spunem, a situaţiei juridice neclare. Acolo vorbim de un teren care este pe o zonă de stradă, să spunem, o parte din teren este în fondul forestier”, explică Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov, pentru Observator News.

Această situație a împiedicat autoritățile să ia măsuri de restaurare sau reconstrucție.

În 2023, fostul primar al Brașovului, Allen Coliban, a propus achiziționarea hanului de la proprietarii privaţi, cei responsabili pentru degradarea construcţiei, pentru o sumă de peste un milion de euro, cu scopul de a-l reconstrui.

„A venit momentul să recuperăm și să reconstruim Hanul de la Pietrele lui Solomon. E datoria noastră să reamintim și să redescoperim trecutul. Să îl punem în valoare și să ne conservăm patrimoniul”, preciza atunci, pe Facebook, Allen Coliban, fostul primar al Braşovului.

Consiliul Local Brașov a respins însă acel proiect.

„Municipalitatea nu are cum să plătească banii pentru ceva ce nu există, pentru ceva ce a fost acum zeci de ani acolo”, a mai precizat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt la Primăria Braşov.

Istoria hanului

Construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe locul fostei mori de apă numită Moara lui Șerban, hanul a fost un punct de atracție pentru turiști și localnici.

„Hanul «La Pietrele lui Solomon» a fost construit la sfârșitul secolului 19, pe locul unei vechi mori de apă. (…) Deasupra clădirii se află peștera în care s-a ascuns regele Solomon și urma copitei calului de unde a sărit de pe stâncă. Pe locul unde a căzut Solomon se află un izvor care se numește «izvorul lui Solomon». Clădirea a fost ridicată în cel mai pitoresc loc din Scheii Brasovului”, se precizează pe pagina de Facebook „My Name: Brașov”.

Hanul restaurant s-a închis după anul 1990, când a devenit proprietate privată.

„În interior, hanul era decorat în stil vânătoresc, cu blănuri de mistreți, lupi, vulpi, urși și arme agățate pe pereți. În curtea interioară se află o mică sală în care se juca popice și biliard, iar în spatele curții erau grajdurile cu vaci, porci, oi, găini, iar în podul grajdului exista fâneață din belșug. În curtea din față era o terasă cu mese și scaune din fier forjat. Pe fațada clădirii se afla o pictură reprezentându-l pe regele Solomon călare pe cal sărind de pe o stâncă pe alta”, potrivit sursei citate.

În 2025, celebra frescă de pe fațada fostului han de la Pietrele lui Solomon a împlinit 98 de ani, potrivit „My Name: Brașov”.

Din păcate, astăzi din clădirea care odinioară încânta vizitatorii a mai rămas doar un perete șubred.

Pietrele lui Solomon – unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Brașov

Pietrele lui Solomon reprezintă unul dintre cele mai apreciate obiective turistice din județul Brașov și se află în partea nord-vestică a Masivului Postăvarul.

Pietrele lui Solomon reprezintă o arie naturală în al cărei teritoriu se află mai multe formațiuni geologice de un deosebit interes peisagistic și turistic. Cheiul este străbătut de un mic pârâu și un drum forestier ce leagă Scheiul de stațiunea turistică Poiana Brașov. Zona este amenajată pentru plimbări în aer liber, relaxare, picnic sau cățărare pe abrupturile stâncoase din cheile Pietrelor.

Pietrele lui Solomon poartă numele unui rege de origine maghiară, care s-ar fi refugiat, după cum amintesc legendele locale, în Scheii Brașovului. Una dintre legendele din spatele obiectivului „Pietrele lui Solomon” vorbește despre regele maghiar Solomon, care ar fi sărit cu calul peste prăpastia dintre stâncile care mărginesc defileul râului Valea cu Apă.

Solomon încerca să scăpe de dușmanii care îl urmăreau, aceștia fiind turci. Regele ar fi reușit să scape de urmăritorii săi, care au căzut în prăpastie, însă, în săritură, regelui i-ar fi căzut coroana la rădăcina unui copac.

În conformitate cu legenda, aceste Pietre ale lui Solomon ar fi doi munți peste care un rege maghiar a încercat să sară cu calul. El a reușit să scape și să fugă cu bogățiile pe care le avea asupra lui după ce dușmanii l-au confundat cu un țăran.

Sute de ani mai târziu, un om oarecare a mers în pădure să adune lemne de foc și a găsit coroana lăsată de rege, pe locul în care se află acum Casa Sfatului. Acesta a dăruit-o Bisericii Negre, și așa Brașovul și-a căpătat numele de Kronstadt, orașul Coroanei.

