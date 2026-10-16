Uniunea Europeană decide azi bugetul de la Bruxelles și va discuta despre atacurile recente de lângă România și Bulgaria

Liderii UE discută la Bruxelles bugetul multianual, subiect marcat de dezacorduri între statele membre, Comisie și Parlament. România susține fondurile pentru coeziune și dezvoltare agricolă. Tot în cursul zilei de vineri, 16 octombrie, liderii UE vor avea discuții și cu privire la atacurile recente de lângă România și Bulgaria.

Discuții tensionate despre bugetul multianual al UE

Bugetul multianual al Uniunii Europene, un subiect crucial pentru viitorul blocului comunitar, domină discuțiile liderilor europeni reuniți la Bruxelles pe 16 octombrie.

Divergențele de opinii între statele membre, Comisia Europeană și Parlamentul European complică negocierile. Potrivit Radio România Actualități, liderii europeni sunt departe de un consens, iar eliminarea termenului-limită de finalizare a negocierilor din concluziile summitului sugerează că un acord nu este încă aproape.

Discuțiile de la Bruxelles sunt tensionate pentru că există mai multe diferențe de opinie între liderii celor 27 de state membre. În timp ce unele state cer reducerea bugetului, altele militează pentru o majorare, situație ce complică negocierile.

România se numără printre statele care susțin creșterea alocărilor pentru politicile de coeziune

România se află printre cele 17 țări care susțin creșterea alocărilor pentru politicile de coeziune, esențiale pentru dezvoltarea echilibrată a regiunilor din Uniune.

Nicușor Dan a subliniat importanța majorării fondurilor europene:

„Coordonăm, împreună cu Italia, așa-numitul grup al prietenilor coeziunii. Am avut o întâlnire înainte de ședința de începerea efectivă a Consiliului, în care ne-am coordonat pe punctele care ne interesează. În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de politica agricolă și de coeziune, care ne interesează și sunt exact banii europeni care au dezvoltat România în toți acești ani; apoi, pe pilonul de competitivitate, unde am vrea ca firmele române să profite și să se dezvolte”, a spus președintele în timpul declarațiilor de presă de la Bruxelles.

Liderii UE discută și despre atacurile din Marea Neagră

În paralel, liderii europeni discută și alte subiecte importante. Situația tensionată din Marea Neagră, marcată de recentele atacuri din apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei, este în centrul atenției.

De asemenea, negocierile privind extinderea Uniunii Europene continuă, cu progrese notabile pentru Ucraina și Republica Moldova. Ambele țări au deschis săptămâna aceasta noi clustere de negociere, iar Comisia Europeană presează pentru aprobarea deschiderii ultimelor două capitole până la sfârșitul anului.

Tensiunile din jurul bugetului multianual și provocările geopolitice din regiunea Mării Negre fac ca acest summit să fie crucial pentru viitorul Uniunii Europene.

Ce au discutat Nicușor Dan și Mark Rutte la întâlnirea de la Bruxelles

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit joi, 15 octombrie 2026, cu președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, la Bruxelles, pentru a discuta despre situația tensionată din Marea Neagră, marcată de atacuri repetate asupra transporturilor maritime comerciale. Întâlnirea a avut loc pe fondul unui nou incident, după ce o navă a fost atacată în dimineața aceleași zile în apropierea portului Sulina, informează România-actualități.ro.

„O întâlnire bună cu premierul Bulgariei, @RumenRadevPM, și președintele României, @NicusorDanRO, despre securitatea în Marea Neagră și cele mai recente atacuri asupra transportului comercial maritim”, a precizat Mark Rutte pe contul său de X.

Oficialul NATO a subliniat că Alianța Nord-Atlantică și-a întărit deja postura de apărare pe flancul estic, inclusiv prin implementarea unor măsuri suplimentare împotriva atacurilor cu drone.