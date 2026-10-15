Nicușor Dan, la Bruxelles: NATO va organiza o reuniune pe tema atacurilor cu drone din Marea Neagră

Analiză Știri România Dezbatere publică. De ce se tem procurorii să fie dezincriminată posesia de droguri pentru consum propriu și cum le răspunde un criminolog

Știri România Trei minori din România, cercetați de DIICOT și SRI pentru propagandă teroristă. Unul dintre adolescenți scria ghiduri despre cum să păcălești serviciile secrete

Știri România Mihail Pojoga a murit în accidentul aviatic de la Gura Portiței la șapte ore după ce s-a prăbușit cu un alt avion. Povestea zilei fatidice pentru experimentatul pilot