Nicușor Dan, la Bruxelles: NATO va organiza o reuniune pe tema atacurilor cu drone din Marea Neagră

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi că NATO va organiza o reuniune pe tema atacurilor cu drone asupra navelor comerciale care transportă mărfuri prin Marea Neagră, relatează AFP.
„Va avea loc o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic pentru a aborda situația din Marea Neagră”, a declarat președintele României după întâlnirea pe care a avut-o joi cu secretarul general al NATO Mark Rutte și după o serie de astfel de incidente în largul coastelor României și Bulgariei.
Oficiali din cadrul NATO au precizat că problema va fi inclusă pe agenda reuniunii periodice a ambasadorilor din țările aliate, programată pentru săptămâna viitoare la Bruxelles.
Nicușor Dan s-a întâlnit joi, la Bruxelles, cu Mark Rutte și premierul Bulgariei Rumen Radev pe tema incidentelor din Marea Neagră.
După reuniune, președintele României a denunțat atacurile cu drone asupra navelor comerciale în Marea Neagră, calificându-le drept „inacceptabile” și cerând „să înceteze”. „Vieți, comerțul global și infrastructuri critice sunt în pericol”, a atras atenția Nicușor Dan pe contul său de X.