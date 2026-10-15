Întâlnire trilaterală între Nicușor Dan, secretarul general al NATO și premierul Bulgariei în legătură cu ultimele incidente cu drone din Marea Neagră

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit joi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Bulgariei, Rumen Radev, pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră.

Această întâlnire trilatetală a avut loc în contextul înmulțirii atacurilor cu drone asupra transportului comercial maritim la Marea Neagră, o ultimă navă fiind atacată joi dimineața în imediata apropiere a portului Sulina.

„O întâlnire bună cu premierul Bulgariei, @RumenRadevPM, și președintele României, @NicusorDanRO, despre securitatea în Marea Neagră și cele mai recente atacuri asupra transportului comercial maritim”, a scris Rutte pe contul său de X.

Secretarul general al NATO susține că Alianța și-a consolidat postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități de contracarare a dronelor.

NATO va continua să colaboreze îndeaproape cu aliații din regiunea Mării Negre, ajustând postura de descurajare și apărare, dacă va fi necesar, a adăugat fostul premier olandez.

Bulgaria vrea să lucreze la un moratoriu cu România și Turcia

În ultimele săptămâni, mai multe nave au fost vizate de atacuri cu drone în zonele economice exclusive ale României și Bulgariei.

În acest context, ministrul de externe al Bulgariei, Velislava Petrova-Chamova, a declarat miercuri, la Berlin, că țara sa va lucra împreună cu România și Turcia pentru un „moratoriu” asupra atacurilor ce vizează navele comerciale din Marea Neagră.

„Protecția echipajelor civile și libertatea de navigație trebuie să fie o prioritate pentru întreaga Europă”, a afirmat ea.

Radu Miruță cere un comandament militar comun al statelor NATO riverane la Marea Neagră

Ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă, a transmis miercuri seara că incidentele de la Marea Neagră „ne obligă să acționăm”.

„Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem paşi. I-am propus ministrului Apărării din Bulgaria, cu care am avut o discuţie telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să susţinem poziţia celor două ţări privind înfiinţarea unui astfel de comandament, cu rotaţie intre toate ţările riverane atât în ceea ce priveşte locaţia, cât şi conducerea acestuia”, a scris pe Facebook Radu Miruță.

Nicușor Dan vrea un centru de securitate civilă împreună cu Bulgaria

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, înainte de Consiliul European de la Bruxelles, că ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluzii şi să existe un sprijin pentru centrul de securitate civilă pe care vrem să-l construim cu Bulgaria.

„Aici ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii şi mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să-l construim împreună cu Bulgaria”, a declarat şeful statului român.

Nicușor Dan a menţionat că a discutat joi dimineața cu Rumen Radev înainte de întâlnirea cu Mark Rutte.

„Să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”, a spus el, citat de news.ro.