Potrivit ministrului de interne Daniel Mitov, un polițist de frontieră a murit în timp ce participa la operațiunile de căutare și salvare lansate în urma inundaţiilor provocate de ploile torențiale din Elenite şi zonele înconjurătoare. Celelalte două victime sunt un operator de excavator care ajuta la curăţarea resturilor după primul val al viiturii și un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter.

Viceministrul de interne Toni Todorov a anunţat că, în zona cel mai grav afectată din Elenite, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate la etajele superioare a patru clădiri avariate, pentru a fi ferite de pericol.

Inundaţiile au provocat, de asemenea, pagube importante asupra infrastructurii şi proprietăţilor, zeci de vehicule fiind măturate de ape şi duse în mare, iar clădirile fiind parţial scufundate în apă.

Another video captures the destructive flooding today in Elenite, Burgas Province, Bulgaria.



This highlights how rapidly water levels are rising—likely worsened by climate change. If this trend continues, the situation could become far more dangerous than expected. pic.twitter.com/O14bSkIVrr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025

Echipele de urgenţă şi protecţie civilă, incluzând peste 50 de pompieri, scafandri şi unităţi amfibii specializate, depun eforturi intense pentru a salva persoanele afectate.

Monitorizarea aeriană cu ajutorul dronelor poliţiei de frontieră a ajutat la localizarea unor vehicule, dar marea agitată, cu valuri mari, limitează intervenţia directă. Sistemul BG-Alert a fost activat pentru a instrui locuitorii să se deplaseze către zone mai înalte.

Massive flooding caused by heavy rainfall in Elenite, Burgas Province, Bulgaria 🇧🇬 (03.10.2025) pic.twitter.com/Y82ys3bj4X — Disaster News (@Top_Disaster) October 3, 2025

În Sveti Vlas, aproximativ 60 de oameni, atât rezidenţi, cât şi străini, au fost cazaţi în locuri sigure, cum ar fi Clubul Pensionarilor şi Primăria, unde li s-a asigurat hrană, căldură şi apă. Primarul Ivan Nikolov a descris situaţia din Sveti Vlas ca fiind fără precedent, cu un val de şase metri care a inundat iniţial zona, urmat de un al doilea val.

Potrivit primarului, şanţurile înfundate, canalele de scurgere inadecvate şi defecţiunile infrastructurii private au contribuit la amploarea inundaţiilor.

⚡️After heavy rains, Bulgaria was hit by massive flooding — there are already the first victims, according to local media reports.



The flood inundated the resorts of Elenite, Nessebar, and Sunny Beach. Part of the city of Plovdiv was also flooded.



In Elenite, rescuers found the… pic.twitter.com/54VLynsrxN — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 3, 2025

În pofida pregătirilor prealabile, volumul de apă – peste 250 de litri pe metru pătrat în zonele afectate – a copleşit protecția civilă, măturând în mare resturi, maşini şi chiar părţi ale clădirilor.

Autorităţile bulgare continuă să monitorizeze îndeaproape situaţia, acordând prioritate evacuărilor, siguranţei şi operaţiunilor de salvare în curs până când ameninţarea inundaţiilor va fi complet eliminată. Se aşteaptă ca precipitaţiile să înceteze peste noapte.

În acelaşi timp, nord-vestul Bulgariei este paralizat din cauza ninsorilor. Localități din jurul Vidin, Belogradcik şi Ciuprene au rămas fără energie electrică după ce zăpada abundentă a avariat şase linii electrice. Potrivit ERM-West, echipele de reparaţii sunt deja la faţa locului, dar se confruntă cu dificultăţi din cauza unor zone impracticabile.

This is the Hemus motorway in Bulgaria today ❄️☃️❄️pic.twitter.com/cOn9zWp5ai — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 3, 2025

În Ciuprene, stratul de zăpadă a atins aproape 25 de centimetri în ultimele 24 de ore. Echipele de întreţinere a drumurilor lucrează intens pentru a îndepărta copacii şi ramurile căzute. Şase pluguri de zăpadă şi o maşină specializată sunt utilizate în zonele Belogradcik şi Ciuprene.

Its absolutely incredible — just two weeks ago I climbed Vihren and Koncheto in a t-shirt, and today theres already snow up there!



Thats why I love Bulgaria and share it often — because its beautiful and has something special to offer in every season. 🇧🇬 ⛰️ pic.twitter.com/W2F51cXoM6 — Simeon | ShillGuard (@Sim_ShillGuard) October 3, 2025

Între timp, trecătoarea Petrohan rămâne închisă în ambele sensuri, creând blocaje de trafic atât pentru maşini, cât şi pentru camioane grele pe ruta Montana-Vidin.

Meteorologii continuă să avertizeze asupra posibilităţii unor viituri în râurile din districtele Vidin şi Montana.

