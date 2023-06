Avatar: Calea apei

Considerat de unele voci filmul anului trecut, „Avatar: calea apei” / „Avatar: The Way of Water” a obținut până în prezent încasări de peste 2,3 miliarde de dolari la nivel global, a câștigat un Oscar pentru efecte vizuale și a fost nominalizat la încă trei categorii, având și două nominalizări la Globul de Aur.

Continuarea așteptată treisprezece ani a poveștii populației Na’vi ni-i arată pe Neytiri (Zoe Saldana) și pe Jake Sully (Sam Worthington), care trăiesc fericiți în noua lor familie. Alături de ei o revedem pe Sigourney Weaver, care nu mai e dr. Grace Augustine, ci joacă rolul drăgălașei Kiri, fiica adoptivă adolescentă a lui Neytiri și Jake Sully. Kate Winslet joacă rolul lui Ronal, „un personaj esențial în povestea în curs”, care este o scufundătoare liberă din Metkayina și soția lui Tonowari (Cliff Curtis), Bailey Bass e fiica lor, Tsireya, iar Edie Falco are rolul generalului Frances Ardmore.

Acum, populația de pe Pandora trebuie să înfrunte un nou dușman feroce, venusienii, un clan de extratereștri pornit să distrugă planeta.

Disponibil din 7 iunie la Disney Plus.

Bilet pentru paradis

O comedie romantică exuberantă („Ticket to Paradise” în original), filmul regizat de Ol Parker mizează pe un cuplu cu succes garantat la public, Julia Roberts și George Clooney, dar și pe decorurile feerice.

Pretextul său este căsătoria pripită pe care tânăra Lily (Kaitlyn Dever) o pune la cale în Bali, unde a plecat cu prietena ei, Wren (Billie Lourd), pentru a serba absolvirea facultății. Ea se îndrăgostește de un localnic, dar părinții ei, jucați de Julia Roberts și George Clooney, fug în Bali să-i împiedice nunta pripită. Filmările s-au realizat, de fapt, nu în Bali, ci în Australia, unde toți membrii echipei au ajuns aflându-se în carantină, după ce alții se îmbolnăviseră.

„Începuserăm să o luăm puțin razna”, a povestit Julia Roberts, care a fost înveselită de George Clooney, de soția lui, Amal, și de gemenii lor, care locuiau în apropiere de ea. Cei doi actori au mai jucat împreună în „Ocean’s Eleven – Faceți jocurile!”, „Unsprezece plus una” și „Mașina de bani”.

Disponibil din 6 iunie la Sky Showtime.

Doamna Harris cucerește Parisul

Realizat în parteneriat cu Casa Dior, „Mrs. Harris Goes To Paris” este povestea unei femei de serviciu (Lesley Manville), o văduvă din Londra anilor 50 care, în ciuda traiului său modest, se îndrăgostește nebunește de o rochie couture Dior și hotărăște că trebuie să aibă și ea una.

După ce se spetește muncind, flămânzește și joacă jocuri de noroc ca să facă rost de banii necesari pentru a-și îndeplini visul, curajoasa doamnă Harris pornește într-o aventură la Paris, care va schimba nu numai propria sa perspectivă, dar și viitorul Casei Dior. Citește continuarea pe tvmania.ro

