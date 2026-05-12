B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO: România și Polonia, țări fondatoare ale summitului, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia și statele nordice Danemarca, Finlanda și Suedia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care participă de obicei la reuniunile B9, ajunge la București marți, 12 mai, când va discuta cu președintele Nicușor Dan despre summitul NATO din iulie, de la Ankara (Turcia), și sprijinul pentru Ucraina.

Tot marți seară, președintele României, Nicușor Dan, îl va primi pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

La summitul B9, va participa, fizic, din partea Statelor Unite ale Americii, subsecretarul de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno.

Administrația Prezidențială a transmis că partenerul american a anunțat și prezența online a subsecretarului american al Apărării pentru Politică, Colby Elbridge.

Colby Elbridge este unul dintre cei mai vechi apropiați ai președintelui american Donald Trump. În primul mandat la Casa Albă al liderului SUA, Elbridge a fost secretar adjunct al Apărării pentru Strategie și Dezvoltarea Forțelor Armate.

Administrația Prezidențială de la București l-a invitat la ediția de acum a summitului B9 pe liderul SUA, Donald Trump, însă acesta nu a confirmat participarea, la fel ca secretarul de stat american Marco Rubio.

De altfel, SUA nu au fost reprezentate la cel mai înalt nivel nici la alte summituri B9, ale liderilor NATO din estul și nordul Europei.

Din 2025, la reuniunile acestui format politic internațional participă și liderii Islandei, Danemarcei, Finlandei și Suediei. Așa că la București, mai vin miercuri prim-ministra Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen, ministrul apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson și ministrul afacerilor externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide.

Ungaria îl trimite la summitul B9 de la București pe ambasadorul său în România, Kissné Hlatki Katalin, iar Bulgaria – pe reprezentantul permanent la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov.

Președintele Ungariei a lipsit și de la o altă ediție a summitului B9, cea din 2024, din Lituania.

La reuniunea din acel an de la Riga, președintele de atunci al Bulgariei, actualul prim-ministru Rumen Radev, s-a opus adoptării unei declarații comune privind ajutorul militar pentru Ucraina.

Una dintre principalele teme de la B9 de la Palatul Cotroceni este continuarea sprijinului pentru Ucraina, în războiul declanșat de Rusia.

La B9, vine și liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire bilaterală, miercuri, cu omologul ucrainean. Este a doua vizită pe care Zelenski o efectuează în România în 2026.

Precedenta vizită a avut loc pe 12 martie, când cei doi șefi de stat au semnat mai multe documente, între care și ridicarea relației bilaterale la nivel de parteneriat strategic.