Petrișor Ruge și-a lansat prima melodie, „Același om. E ok, să fii trist”, la o zi de la nunta colegei sale de scenă, Andreea Bălan. Fanii de pe contul de socializare l-au felicitat pentru inițiativă, însă au fost curioși să afle de ce nu a fost prezent la nunta vedetei.

„Petrișor, de ce ai lipsit de la nuntă?”, l-a întrebat un fan. „Pare că nu mai face parte din echipa ei… el era baza show-urilor Andreei”, „Va fi bine, nu se termină viața la nimeni”, „Rămâne de văzut dacă mai face echipa cu ea sau nu”, sunt câteva dintre comentariile internauților. Până acum Petrișor Ruge nu a răspuns curiozităților celor care îl urmăresc.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai 2026, la doar câteva săptămâni după ce ei avuseseră și cununia civilă. Iar ambele evenimente au fost intens mediatizate.

Cu ce și-a răsfățat Andreea Bălan invitații

La nunta Andreei Bălan, invitații au mâncat și cod negru de Alaska cu sos miso, servit alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi, sarmale tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute, antricot de vită cu broccoli gratinat și piure de cartofi cu trufe și sos reducție de piper și muguri de pin, dar și burger de vită cu cheddar și bacon crocant.

Potrivit jurnaliștilor de la Click, toate acestea au costat-o pe Andreea Bălan nu mai puțin de 200.000 de euro. Iar la această sumă se adaugă și cele patru rochii de mireasă, dar și bijuterii a căror valoare s-a ridicat tot la 200.000 de euro.

Astfel, se pare că întreaga sumă pe care ar fi cheltuit-o vedeta pentru nunta cu Victor Cornea a depășit 400.000 de euro! Însă, ținând cont că la eveniment au participat peste 250 de invitați, este aproape sigur faptul că artista și-a acoperit cheltuielile. Mai ales pentru că s-a aflat că invitații au lăsat în plic sume cuprinse între 400 și 2.000 de euro.