Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”

„Am ajuns prințesă la bătrânețe”

Aflată într-o zonă bogată în apă geotermală, comuna timișeană Lovrin are deja un ștrand cu apă termală și va avea, ca secție a Spitalului Județean Timișoara, un centru de recuperare medicală. Din 2024, este prima comună din România în care apa geotermală este folosită la încălzirea în sistem centralizat a locuințelor.

Rețeaua a ajuns deocamdată doar pe strada principală. În prezent, sunt legate la sistem aproximativ 200 de locuințe, ceea ce înseamnă un grad de racordare de 80% (din casele care s-ar putea racorda). Pentru restul comunei, peste 1.000 de locuințe, e nevoie de o investiție de 3 milioane de euro. Primarul Vasile Graur susține că administrația locală caută sursa de finanțare pentru extinderea sistemului.

Libertatea a încercat să afle, direct de la beneficiari, cum funcționează încălzirea cu apă geotermală. Unul dintre localnicii din Lovrin racordați este Floarea Copan. Femeia, care s-a încălzit cu sobă de teracotă până să îi fie adusă apa geotermală în fața casei, se declară „foarte mulțumită”.

Doamna Floarea Copan se declară încântată de încălzirea cu apă termală

„Te scoli în căldură, te culci în căldură”

„Comparativ cu lemnele e mai ieftin, mai bine, e curățenie. Te scoli în căldură, te culci în căldură. La sobă… scoate cenușa, scutură burlanele, adu lemne. E mult mai greu. Acum suntem niște prințese. Ne-a făcut primarul prințese. E curățenie și căldură. Am ajuns prințesă la bătrânețe”, spune, încântată peste măsură, doamna Floarea.

Când a văzut că vecinii săi se racordează, Floarea Copan a căutat un instalator și a montat calorifere: „Am văzut că bagă lumea, am zis că vreau și eu. Nu îmi pare rău”. Pensionara de la Lovrin susține că s-a racordat doar cu o parte a casei pentru că, fiind singură, „nu îi trebuie atâta căldură”.

„Am plătit după cum au măsurat camerele, cât sunt de mari, nu mă pricep. Plătesc aproximativ 200 de lei pe lună. Comparativ cu lemnele e mai ieftin, mai bine”, mai spune Floarea Copan, care și-a păstrat graiul moldovenesc și după mutarea din Suceava în Timiș.

„Lemne de 7.000-8.000 de lei nu ne ajungeau”

Nu toate casele din apropierea proprietății deținute de Floarea Copan sunt racordate. Este și cazul Dianei Răculescu. „Eu nu am tras deoarece am avut probleme, a fost maică-mea bolnavă. Unii vecini au, alții nu. Vecinii spun că rentează. Până nu băgăm și noi, nu știm. Vedem anul ăsta, dacă ne ajută Dumnezeu. Pe partea noastră au spus că sunt mulțumiți, pe cealaltă nu prea”, ne-a declarat femeia.

La câteva case distanță locuiește Mariana Uscău. A trecut de la lemne la apă geotermală și spune că nu regretă niciun moment decizia. „Noi suntem foarte mulțumiți. Aveam sobe de teracotă cu lemne. Comparativ, e mai ieftin. Lemnele costau 7.000-8.000 de lei și nu ajungeau toată iarna. Cu căldura, la 700 de lei cât plătim lunar e mai ieftin. Factura, momentan, se calculează după suprafața casei și am înțeles că o să monteze contoare. E foarte cald. Eu nu dau drumul la toate caloriferele. Las ușile deschise și în camera de la mijloc caloriferul e închis”, a declarat Mariana Uscău.

Femeia știe, la rândul său, că sunt localnici nemulțumiți de cum funcționează sistemul de încălzire centralizat. „Nu poate să mulțumească pe toată lumea. Sunt care au instalații vechi de încălzire, sunt și pierderi, poate sunt calorifere înfundate”, a mai explicat femeia, a cărei locuință se află pe strada principală.

Un pensionar care locuiește pe strada secundară, la care nu a ajuns rețeaua de apă geotermală, folosește în continuare lemnele pentru a se încălzi. Spune că ar fi dispus să se racordeze la noul sistem dacă ajunge pe strada lui, dar are o dilemă: „Nu cred că poate să facă față apa asta la toată comuna”, spune bătrânul, care, la 87 de ani, încă circulă cu bicicleta.

Un pensionar din comună este circumspect: „Nu cred că poate să facă față apa asta la toată comuna”

Primarul spune că problemele din sistem apar pentru că „omul nu-i om”

Primarul Vasile Graur susține că sonda de apă geotermală funcționează artezic, iar apa ajunge fără probleme în toată comuna. În plus, susține edilul, în sondă poate fi montată o pompă, astfel încât riscul ca apa să nu fie suficientă pentru comună nu există.

Cea mai mare problemă este găsirea sursei de finanțare pentru extinderea sistemului. „Vrem să avem în fiecare casă încălzire pe apă geotermală. Avem speranța că se finanțează extinderea pentru că e mai ușor. Se montează schimbătoare de căldură în centrală și se extinde rețeaua”, a declarat primarul Graur.

Despre nemulțumirile legate de modul de funcționare a noului sistem, primarul Vasile Graur susține că acestea apar pentru că „omul nu-i om”. „Conștiința lasă de dorit. Am făcut apel către toți locuitorii, mai ales către cei care locuiesc la casă. Ei nu au făcut intervenții la sistemul de încălzire pe care l-au avut înainte, la centrala pe lemne. Acolo au folosit pompe de recirculare. În sistemul actual nu ai voie să folosești pompe de recirculare, pentru că lucrul ăsta se face în centrală”, spune Vasile Graur.

Primarul din Lovrin spune că „nu poate să facă pe milițianul” și să meargă din casă în casă să vadă dacă localnicii au pompe de recirculare. „Automat influențează două case în stânga, două case în dreapta. Din acest motiv am hotărât să punem contoare la fiecare casă. Dacă au pus o pompă de recirculare prețul i se dublează și nu cred că le convine să plătească sume foarte mari”, a mai declarat primarul Graur, care are speranțe că va obține o finanțare pe un program dedicat folosirii apei geotermale pentru că localitățile care pot aplica pe astfel de finanțări sunt puține. Astfel, odată lansată finanțarea, spune primarul, șansele de a lua banii sunt mari.