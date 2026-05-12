Eroarea din anunțul ANAF: Nu e hidrogen, e diesel „pursânge”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă să surprindă piața auto cu vehicule confiscate care ajung la prețuri de chilipir. De data aceasta, vedeta licitației organizate în județul Vâlcea este un Audi A7 Quattro, o mașină care îmbină luxul cu performanța și care, în mod normal, costă o avere.

Deși în anunțul oficial al ANAF apare denumirea exotică „h-tron” (care ar însemna că mașina merge pe hidrogen), realitatea de sub capotă este mult mai atractivă pentru șoferii români. Imaginile cu motorul confirmă faptul că este vorba despre celebrul V6 TDI.

În timp ce pentru o mașină pe hidrogen nu ai avea unde să alimentezi în România, acest Audi A7 poate fi scos la drum imediat, fiind echipat cu motorul diesel de 3.0 litri, recunoscut pentru forța sa și consumul rezonabil la drum lung.

Mașina, fabricată în anul 2011, are un motor cu capacitatea cilindrică de 2.967 de centimetri cubi și un rulaj de 272.825 de kilometri.

Audi A7 de la ANAF, mai ieftin decât o mașină de rând

Marea bombă este prețul. Fiind deja la a doua licitație, mașina a primit o reducere de 25% față de evaluarea inițială. Astfel, prețul de pornire al licitației, care are loc pe 9 iunie 2026, este de 49.950 de lei (aproximativ 9.586 de euro). Taxa de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire, respectiv 4.995 de lei, bani care nu se returnează dacă nu câștigi.

Mai mult, prețul final este scutit de TVA, deci câștigătorul licitației nu trebuie să mai plătească nimic în plus la stat.

Pentru această sumă, care în mod normal ți-ar ajunge doar pentru o mașină de clasă medie mai veche, poți pune mâna pe o limuzină cu tracțiune integrală (Quattro) și dotări de top.

Ce trebuie să știi înainte să participi la licitația ANAF

Mașina se află în custodia unității fiscale din Băbeni, județul Vâlcea. Dacă te tentează oferta, iată pașii:

Vizionează mașina: Sună la numărul din anunț și mergi să vezi „bestia” la față. Verifică starea caroseriei și dacă motorul pornește. Depune dosarul: Ai termen până cu o zi înainte de licitație să depui dovada plății garanției și actele tale. Fii pregătit pentru acte: Fiind o mașină confiscată, va trebui să te ocupi de procedurile RAR pentru înmatriculare, dar la acest preț, efortul merită din plin.