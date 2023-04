Matthew Perry cere scuze pentru că l-a ironizat pe Keanu Reeves în cartea sa de memorii „Prieteni, iubiri și marele lucru îngrozitor”, scrie CNN.

Matthew Perry nu numai că regretă că l-a insultat pe Keanu Reeves în cartea sa de memorii – dar va retrage numele lui Reeves din edițiile viitoare ale volumului „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, cartea despre lunga sa luptă cu abuzul de substanțe și dependența.

Perry a împărtășit vestea revizuirii textului cărții sale în cadrul Los Angeles Times Festival of Books, adresându-se sâmbătă după-amiază unei mulțimi de spectatori la USC‘s Bovard Auditorium, în timpul unei mese rotunde moderate de Matt Brennan, redactor-șef adjunct pentru arte și divertisment al The Times.

„Am spus o prostie. A fost un lucru răutăcios”, a spus Perry, referindu-se la ce a scris în cartea sa despre faptul că River Phoenix și Chris Farley – doi actori „talentați” și „gânditori originali” au murit în mod tragic, în timp ce Reeves „umblă printre noi”.

„Lista geniilor care trăiau înaintea vremurilor lor este prea lungă să detaliez aici – este de ajuns să spun că aproape de vârful oricărei astfel de liste ar trebui să fie partenerul meu de pe platou din «O noapte din viața lui Jimmy Reardon» (A Night in the Life of Jimmy Reardon), River Phoenix” a scris Perry.

Acesta a continuat: „River era un bărbat frumos, la interior și exterior – prea frumos pentru această lume, se pare. Întotdeauna se pare că sunt cei foarte talentați care se duc la fund. De ce gânditorii originali precum River Phoenix și Heath Ledger mor, dar Keanu Reeves încă umblă printre noi? River era un actor mai bun decât mine; eu eram mai amuzant. Însă cu siguranță m-am ținut tare în scenele pe care le-am avut împreună – nu era puțin lucru, când mă uit înapoi după o perioadă de decenii”. Citește continuarea pe www.tvmania.ro