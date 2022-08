Henry Cavill ar putea fi protagonistul noului film „Highlander”

Cu puțin peste un an în urmă, a apărut vestea că Henry Cavill, starul din The Witcher și Superman, era în discuții pentru a fi protagonistul unui nou film Highlander / Nemuritorul. Vestea era perfect logică, având în vedere că actorul britanic are toate caracteristicile unui star de acțiune, cu filme precum „The Man from U.N.C.L.E.” și „Mission: Imposibil – Fallout”, alături de „The Witcher”, care aduce acea notă de fantezie epică inerentă în universul „Highlander”.

Într-un interviu pentru Collider, Chad Stahelski, care este regizorul filmelor „John Wick” a vorbit puțin despre stadiul în care se află în procesul de pre-producție al filmului „Highlander”.

Primul film „Nemuritorul” a avut premiera în 1986, cu Christopher Lambert în rolul lui Connor MacLeod, nemuritorul din secolul al XVI-lea. Punctul central al întregului film este o luptă milenară între războinici nemuritori care luptă până la moarte pentru a-și absorbi reciproc puterile, astfel încât să poată exista „doar unul singur”. Deși nu poate exista decât un singur Highlander, cu siguranță nu a existat un singur film „Highlander”.

În urma succesului său, Highlander II și Highlander III au sosit în anii 1990, înainte ca „Highlander: Endgame” să aibă premiera la începutul anului 2000. Cel de-al patrulea film l-a avut ca protagonist pe Adrian Paul în rolul lui Duncan MacLeod, care a fost protagonistul serialului de șase sezoane „Highlander: The Series”, care a dat naștere, de asemenea, la o serie de seriale secundare de scurtă durată în anii 1990.

Ce spune regizorul noului film „Highlander” despre Henry Cavill

În timp ce Stahleski lucrează la mai multe proiecte, se pare că se face progrese în ceea ce privește remake-ul filmului Highlander.

Suntem în proces de ajustare chiar acum. Cred că știm ce ne dorim. Mai important decât orice, știm ce vrem să facem. Este în creativitate. Știm ce vrem să facem. Este doar o chestiune de a ajunge la punctul în care să simțim: „Bine, asta este. Să-i dăm drumul.” Dar suntem mai aproape decât am fost vreodată, așa că asta e bine. regizorul Chad Stahelski

Dar cea mai mare întrebare este: „Va mai juca Henry Cavill în film?”. Stahleski a confirmat că a discutat proiectul cu Cavill, pe care l-a descris ca fiind „una dintre marile mele alegeri”. El a continuat să explice: „Nu este vorba doar despre mușchi și statura amenințătoare. Cred că are o gamă incredibilă și cred că ar aduce ceva foarte special. Iar entuziasmul lui a fost uimitor”.

Deși nimic nu este stabilit, se pare că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună pentru filmul „Highlander”.

