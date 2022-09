Laura Cosoi, 40 de ani, a avut parte de o vară plină de emoții uriașe. Pe 23 iunie, a născut-o pe Lara, cel de-al treiea copil. Alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele două fetițe mai mari – Vera, 2 ani, și Rita, 4 ani, actrița a petrecut la botezul mezinei, care a avut loc tocmai în Maramureș. Un loc de poveste, în care și celelalte două fiice ale cupului au fost botezate.

Între timp, pe Laura Cosoi o putem vedea în noul serial de comedie de la Prima TV, „Pup-o, mă! Confruntarea bacilor”, care va începe joi, 6 octombrie, de la ora 20.00. Filmările au avut loc la începutul verii, pe când actrița era însărcinată în luna a noua cu cea de-a treia fetiță. Mai multe detalii aflăm imediat!

– Ai fost o graviduță extrem de activă. Nu doar că ai jucat în piese de teatru până în luna a noua de sarcină, dar ai și filmat pentru serialul de la Prima TV. Cum ai ajuns în acest proiect?

– Sincer, nu mi-am făcut un „scenariu” despre cum va decurge sarcina și ce se va întâmpla, pentru că a depins întotdeauna de cum m-am simțit în timpul sarcinilor și evident că asta a dat tonul. Cea de-a treia sarcină a fost una fără probleme și a decurs foarte bine cu totul, motiv pentru care și Lara mi-a permis să lucrez destul de mult. Inițial am lucrat cu echipa lui Alin Panc și Văru Săndel pentru filmul Secretele lui Zorillos. La inițiativa lui Alin Panc am lucrat la acel lungmetraj și mă bucur foarte mult că am lucrat cu ei, mai ales că în trecut eu am mai lucrat cu ei pentru un proiect de televiziune. Iată că ne-am reîntâlnit de această dată și pentru serialul «Pup-o, mă!», difuzat de Prima TV. Când a scris serialul s-a gândit la mine și m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să intru în proiect. Evident că i-am spus că mi-ar plăcea să lucrăm împreună, că mi-e dor de un serial, mi-e dor de o comedie, numai că nu știam când îl va scrie și când se va filma. Și s-au împins filmările până aproape când să nasc eu, eram deja în luna a noua când am filmat, dar am avut întâietate, protejată și răsfățată pe platoul de filmare și recunosc că n-am avut scene neapărat ușoare. La ieșirea din București s-a filmat, dar ne-am descurcat foarte bine, mai ales că au avut în vedere faptul că sunt însărcinată și au cumulat cumva zilele de filmare.

– Povestește-ne un pic despre personajul tău din serial, Mina…

– Personajul meu este o fire temperamentală, este prezentatoare, dar, totodată, și producătoare de emisiuni. Este o femeie plină de viață, care știe ce vrea, care „a mâncat la micul dejun”, ca să spun așa, genul de personaje ca cele interpretate de Văru Săndel și Alin Panc. Știe cum să-i ia pe toți, pe toate părțile, nu are timp de pierdut, este o persoană hotărâtă și determinată, are carismă, umple ecranul cu energie când apare și abia aștept să descopere telespectatorii cât mai mult din personaj pe parcurs și sper să ajungă în sufletul lor.

– Cum a reacționat piticia, din burtică, în timpul filmărilor? Lovea mai tare la anumite scene sau se mișca mai energic când auzea vocile colegilor tăi?

– Lara a fost foarte cuminte și am avut evident semne din partea ei că se mișcă ș.a.m.d., nu mi s-a părut că se mișcă mai mult ca de obicei, pur și simplu a fost un comportament firesc. În general, când ești foarte activ simți copilul mai puțin. Da, când stai pe loc și te întinzi îl simți mai bine, motiv pentru care eu mă întindeam doar în pauze, în rest eram foarte activă, nu aveam timp să mă gândesc la sarcină.

– Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi născut mai devreme, chiar în timpul filmărilor? Exista un „plan B” în scenariu?

– Ideea este că… noi făceam glume că o să o cheme Alina, de la Alin Panc, dacă se năștea pe platou :) Nu ne-am făcut niciun plan, însă Alin avea în vedere că se putea întâmpla și asta, el s-a gândit la tot. Am avut emoții în prima seară înainte de filmare, dar am avut mare încredere că pot să duc la capăt acest personaj, această filmare. Repet, sarcina nu mi-a dat probleme motiv pentru care am putut să filmez. Și la cât de repede am născut… da, erau șanse să nasc pe platoul de filmare, asta pot să spun cu siguranță. Nașterile naturale sunt imprevizibile și iată că am livrat la spital, dar aș fi putut să livrez pe platou.

– Personajul tău va reveni în serial, acum că „burtica” a dispărut?

– Da, într-adevăr, personajul meu va reveni în serial fără burtică. Sper să fie la fel de spumos și savuros ca și atunci când era cu burtică. Să vedem cum o să decurgă lucrurile. Și eu sunt foarte curioasă!

– Apropo de Lara, cum te descurci din postura de mămică a trei fetițe minunate?

– Încă nu-mi dau seama prea bine, am început deja să lucrez din nou la teatru, am reluat spectacolele în care jucăm înainte. Și mai nou repet pentru un nou spectacol care se va juca la Teatrul Elisabeta. Ne vom vedea la teatru în toamna acesta și pe ecran la Prima TV, în „Pup-o, mă!”, serialul acesta minunat de comedie. Ziua, fetele sunt plecate la creșă și la grădiniță, iar eu stau cu Lara și când sunt la repetiții o iau pe Lara cu mine, pentru că sunt la repetiții de text și colegii mei sunt înțelegători. În perioada aceasta este și mama la mine, care mai iese cu Lara în parc și mi-o aduce doar să o alăptez la repetiții.

– Cine te ajută în această perioadă?

– Am pe cineva care mă ajută la curățenie zi de zi, ceea ce contează foarte mult pentru că nu mai trebuie să mă gospodăresc și mă ajută foarte mult asta, dar după-amiază sunt cam singură cu copiii, Cosmin are destul de multe proiecte. Mă mai ajută și mama, stă cu mine acum, are grijă de Lara, care stă mai mult în cărucior acum.

– Până la urmă, ce culoare au ochii Larei? Albaștri, ca ai tăi? ;)

– Lara are acum ochii albaștri, dar nu știu cum o să fie când o să mai crească. Rita și Vera au avut amândouă ochii albaștri până la un an și apoi s-au schimbat. Asta este ultima mea grijă acum. Ce îmi doresc este să fie sănătoasă, să fie bună, să aibă parte de o copilărie frumoasă și noi să fim sănătoși, să ne bucurăm de ea.

– Ce urmează pentru tine? În ce alte proiecte vei fi implicată?

– Am povestit despre spectacolele de teatru, scriu pe blog, sunt implicată în proiecte comerciale și nu numai. Sunt implicată în proiecte umanitare. Și, evident că o să continuu filmările și repetițiile pentru spectacole și asta mă bucură foarte tare.

– În primăvără ne povesteai că nu ai găsit încă un format TV care să te convingă. S-a schimbat situația între timp?

– Deocamdată sunt pe TV, m-am reîntors în calitate de actriță în acest serial. Ne vedem din 6 octombrie la Prima TV. Mai departe, vom vedea ce oportunități vor mai apărea.

– Ce îți place să faci când ai timp – presupun că se întâmplă fooooarte rar! – doar pentru tine?

– Mi-ar plăcea să călătoresc mai mult poate, să fac mai mult sport, fac doar o dată pe săptămână. Mai merg la masaj. Mi-ar plăcea să citesc mai mult, mi-e dor să citesc și de fapt cred că mi-e dor să stau degeaba, să n-am nimic de făcut, să nu trebuiască să mă gândesc la nimic. Asta îmi lipsește.

