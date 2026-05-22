Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi informează, vineri, că poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Mehedinţi au fost sesizaţi că un tânăr de 18 ani, din judeţul Braşov, ar fi părăsit voluntar o pensiune din localitatea Dubova, la care se afla cazat, şi nu a mai revenit, potrivit News.ro.

„La faţa locului s-au deplasat de îndată efective mărite din cadrul IPJ Mehedinţi, IJJ Mehedinţi, STPF Mehedinţi şi ISU Mehedinţi care au efectuat căutări atât pe teren, cât şi pe fluviul Dunărea. Din nefericire, tânărul a fost găsit decedat în Dunăre”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, trupul neînsufleţit al tânărului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi pentru necropsie şi stabilirea cauzelor decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, mai arată IPJ Mehedinţi.

Conform unor surse citate de presa locală, tânărul ar fi ieşit pe ponton vineri dimineaţă ca să vadă răsăritul, însă nu a mai revenit în camera în care era cazat.