Pe 14 martie, Netflix a anunțat pe rețelele de socializare data de lansare pentru cel de-al doilea sezon al serialului Sweet Tooth: 27 aprilie 2023.

Creat de Jim Mickle după banda desenată semnată de Jeff Lemire, „Sweet Tooth” a intrat pe Netflix în iunie 2021, devenind un succes al platformei. Așa că doar o lună mai târziu, la sfârșitul lui iulie 2021, a fost comandat sezonul al doilea. Vestea pe care o așteptau fanii a venit tot pe rețelele de socializare:

