România, doar 3 puncte din partea Moldovei

România a încheiat finala Eurovision 2026 pe locul al treilea, cu 296 de puncte, după un televot impresionant din partea publicului european. Cu toate acestea, voturile juriilor naționale au provocat numeroase controverse.

Alexandra Căpitănescu

Una dintre cele mai comentate situații ale serii a venit chiar din Republica Moldova, unde juriul a acordat României doar 3 puncte. În schimb, România oferise 10 puncte Moldovei. Decizia a stârnit rapid reacții pe rețelele sociale, mai ales în contextul relației apropiate dintre cele două țări și al schimburilor tradiționale de puncte din anii anteriori.

Rita: „Eu nu puteam să spun că România are 3 puncte”

Rita, cea care a prezentat în direct punctajul Republicii Moldova, a vorbit ulterior despre reacția pe care a avut-o când a primit foaia oficială cu rezultatele.

„E ora 3 dimineața… Eu tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin. Eu am mixed feelings. O parte din mine plânge de bucurie, pentru că s-a împlinit visul vieții mele. Eu visam de când eram mică să prezint punctajul Moldovei la Eurovision. Copilul din mine e foarte fericit. O altă parte din mine este devastată, pentru că… voi ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint eu”, a spus aceasta.

Ea a precizat că nu a avut nicio implicare în stabilirea voturilor acordate de juriu. „Omul care prezintă punctajul nu el îl stabilește. Eu nu am participat la acest vot. Când am primit rezultatul, foaia pe care trebuia să o prezint… Am văzut România 3 puncte, Ucraina nu era… Eu am avut o reacție de șoc. Eu am zis: «Voi glumiți?»”, a declarat Rita.

„Am sunat și am spus că refuz să prezint asta”

Prezentatoarea a povestit că a luat în calcul să nu mai intre în direct după ce a văzut rezultatele. „Vreo câteva minute m-am retras și nu știam cum să-mi revin. În 30 de minute trebuia să intru în direct. Eu l-am sunat pe domnul director de la Radio Moldova și i-am zis: «Domnul Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Cum vă imaginați?! Eu am audiență de 1,6 milioane de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are 3 puncte»”, a mai spus aceasta.

Potrivit declarațiilor sale, reprezentanții televiziunii i-au explicat că voturile nu pot fi modificate și că aceasta este procedura oficială a concursului.

„Mi-au spus că asta e procedura, că înțeleg că nu rezonez. Se simte ca un iad… Cum ați fi procedat în locul meu? (…) Cele 12 puncte ale mele merg la România, piesa e foarte bună”, a adăugat Rita.

Publicul european a dus România pe podium

Deși juriile au acordat puține puncte reprezentantei României, situația s-a schimbat radical la televot. Alexandra Căpitănescu a primit 232 de puncte din partea publicului, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii, ceea ce a ridicat România până pe locul 3 în clasamentul final.

În schimb, multe jurii europene au ignorat aproape complet piesa „Choke Me”. Bulgaria, Germania, Belgia, Australia, Albania, Franța, Serbia, Croația, Austria și Finlanda nu au acordat niciun punct României. Luxemburg a fost țara care a oferit punctajul maxim României, respectiv 12 puncte.

Cine este Rita Engleza

Rita Engleza, pe numele real Margarita Druță, este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut online din Republica Moldova.

Originară din apropiere de Chișinău, aceasta este profesoară de limba engleză și a devenit populară pe rețelele sociale prin videoclipurile educative și stilul său direct și energic.

Influencerița a povestit că a învățat singură limba engleză și că, în timp, pasiunea pentru educație și comunicare a ajutat-o să își construiască o comunitate foarte mare în mediul online, inclusiv în România.

