Spre exemplu, în Piața Amzei din București, căpșunile se vindeau duminică cu un preț mai mare decât dublu față de cele din Piața Obor.

Prețuri la căpșuni în Piața Amzei din București, 17 mai 2026. Foto: Libertatea/ Eli Driu

În această piață, există un singur preț pentru căpșuni, și anume de 35 de lei per kilogram, fie că sunt românești sau grecești. Cei care le vând încearcă să explice prețul prin faptul că este mare chiria, iar marfa, deloc multă.

La Piața Obor din București, căpșunile erau duminică la prețuri variate, începând de la 14,90 lei kilogramul. Asta înseamnă mai puțin decât jumătate față de prețurile din Amzei.

Se găseau aceste fructe parfumate și cu 15 lei, 16,90 lei sau 18 lei, iar la unele tarabe, românii pot plăti și cu cardul.

Prețuri la căpșuni în Piața Obor din București, 17 mai 2026. Foto: Libertatea/ Eli Driu

Prețurile sunt și ceva mai mari în unele locuri, însă nu se apropie de cele din Piața Amzei. Cele mai scumpe căpșuni din Obor costă 20 sau 25 de lei/kg.

Diferența de prețuri între aceste piețe este și mai mare în cazul cireșelor. Un kilogram de cireșe în Piața Amzei din București este de patru ori mai mare decât în Piața Obor.

În prezent, salariul minim brut în vigoare este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă că un român primește în mână, adică salariu net, aproximativ 2.574 de lei.

Dacă luăm ca exemplu, un kilogram de căpșuni care costă 20 de lei, rezultă că un român cu acest venit își permite să cumpere, în mai 2026, circa 128 de kilograme de căpșuni.

