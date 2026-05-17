Foștii săi aliați îl acuză că profită și chiar că ar fi contribuit la provocarea crizei politice din România, adoptând totodată o poziționare tot mai naționalistă, de tip MAGA.

Schimbarea reprezintă o răsturnare bruscă de situație față de anul trecut, când Dan era văzut pe scară largă în UE drept candidatul preferat pentru a contracara influența Rusiei și ascensiunea naționalismului de dreapta.

Joia trecută, Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei organizată la București, la care urma să participe Roberta Metsola.

El a spus că trebuie să se concentreze asupra consecințelor moțiunii de cenzură din 5 mai, care a dus la căderea guvernului României. Criticii au interpretat gestul drept o ofensă.

„Cred că Dan este un conservator convins și eurosceptic”, a declarat Cristian Ghinea, senator al partidului de centru-dreapta Uniunea Salvați România (USR) și fost aliat al lui Nicușor Dan.

După vot, Ilie Bolojan, din partea Partidului Național Liberal (PNL), a rămas în funcția de premier interimar până la desemnarea unui înlocuitor.

Nicușor Dan, de la candidatul preferat al UE la acuzații de apropiere de AUR

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din 2025 cu sprijin puternic din partea Partidului Popular European, după ce l-a învins pe George Simion, liderul partidului naționalist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Victoria sa a venit după ce Curtea Constituțională a României a anulat precedentele alegeri prezidențiale, la finalul lui 2024, înaintea turului doi, pe fondul controverselor legate de candidatul pro-rus Călin Georgescu, susținut de AUR.

La acel moment, victoria lui Dan a fost prezentată aproape mesianic, numeroși analiști și publicații europene sugerând că matematicianul român a „exorcizat” forțele antioccidentale ale extremei drepte. Astăzi însă, profilul său pare mult mai ambiguu.

Nicușor Dan a păstrat tăcerea în timpul votului de neîncredere care a dus la căderea guvernului Bolojan, mișcare făcută printr-o alianță conjuncturală între Partidul Social Democrat (PSD) de stânga și AUR.

Deși Dan a insistat că rămâne neutru în calitate de președinte independent, foștii săi aliați l-au acuzat că încearcă să împace forțele populiste.

„Președintele a fost ales pe un val pro-european și ca respingere a extremei drepte, dar are o politică bizară de conciliere și ne consideră pe noi, tabăra pro-UE, ca fiind de la sine înțeleși”, a spus Ghinea, al cărui partid, USR, a făcut parte din coaliția lui Dan până săptămâna trecută.

Cristian Ghinea, fost ministru care a negociat cu UE Planul Național de Redresare și Reziliență al României după pandemie, a declarat că se așteaptă la „o criză politică prelungită”, urmată de o coaliție PSD-AUR.

Nicușor Dan, relația cu Donald Trump și eticheta MAGA

Pe plan extern, Dan menține legături apropiate cu administrația Donald Trump. El a fost singurul șef de stat din UE care a participat în februarie la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată de Trump, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Bruxelles.

Nicușor Dan, la Consiliul de Pace organizat de președintele Donald Trump la Washington, 19 februarie 2026

Ghinea afirmă că Dan „curtează mișcarea MAGA în detrimentul viitoarei relații cu SUA după încheierea erei MAGA”. Eticheta MAGA a fost preluată și de publicațiile progresiste care l-au susținut cel mai puternic pe Dan în trecut.

Surse politice de la București susțin, de asemenea, că președintele României a evitat atacurile directe la adresa AUR din cauza legăturilor partidului cu aliați ai lui Trump din Washington.

Nicușor Dan este salutat de președintele Donald Trump la Consiliul de Pace de la Washington, 19 februarie 2026. Foto: presidency.ro

„Fie că ne place sau nu, este un interes strategic critic pentru România să mențină o prezență militară americană la Marea Neagră, având în vedere amenințările venite din partea Rusiei”, a declarat Remus Ștefureac, directorul companiei de sondare INSCOP.

România găzduiește facilități-cheie NATO și SUA, inclusiv Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu – un important punct operațional al SUA aflat în extindere pentru a deveni una dintre cele mai mari baze aeriene NATO din Europa – și Baza militară Deveselu, unde este amplasat sistemul american antirachetă Aegis Ashore.

Critici la adresa UE

Dan și-a apărat criticile la adresa UE argumentând că Bruxelles-ul se bazează prea mult pe „sloganuri” în locul dezbaterii. Într-un mesaj video recent, el a afirmat că UE a acționat „ideologic” și și-a neglijat industria de apărare.

Criticii invocă tot mai des aceste declarații drept dovadă a unei derive eurosceptice. Alții resping însă această interpretare.

Afirmațiile potrivit cărora Dan s-ar apropia de AUR sunt „absurde” și „promovate de persoane care vizează alegerile din 2028”, a declarat Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

„Dan a fost întotdeauna conservator”, a declarat academicianul. Marți, Dan a afirmat că România va avea „un guvern pro-occidental”.

Pîrvulescu consideră că susținătorii progresiști ai lui Dan sunt frustrați deoarece sprijinul lor din 2025 a fost în mare măsură unul strategic, menit să blocheze AUR, nu să susțină ideologia lui Dan.

„Uităm că încă avem o problemă cu Rusia, iar această criză slăbește țara”, a concluzionat Pîrvulescu.

