După finala de la Viena au fost făcute publice numele membrilor juriului moldovean, iar una dintre persoanele implicate în procesul de vot a explicat diferențele dintre prestațiile văzute de juriu și cele urmărite de public în timpul show-ului live.

Cine au fost membrii juriului din Republica Moldova

Juriul Republicii Moldova pentru Eurovision 2026 a fost format din:

Andrei Zapșa

Pavel Orlov

Stanislav Goncear

Catalina Solomac

Corina Caireac

Ilona Stepan

Victoria Cusnir

Niciunul dintre membrii juriului nu este persoană publică, iar modul în care au fost selectați de televiziunea publică de la Chișinău a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.

România a primit doar trei puncte din partea juriului moldovean, în timp ce Moldova a fost punctată de România cu 10 puncte.

Rezultatul a provocat reacții puternice atât în România, cât și în Republica Moldova, mai ales în contextul în care Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul 3, după un televot masiv din partea publicului european.

Jurnalistul moldovean Vitalie Călugăreanu a cerut explicații publice din partea membrilor juriului. „Așteptăm explicații și notele date de fiecare. Ați murdărit «butoiul cu miere». Ieșiți și explicați”, a transmis acesta.

Și jurnalista de investigație Cornelia Cozonac a cerut transparență în ceea ce privește notele acordate de fiecare jurat.

„Nu e prima dată când juriul din Moldova dă o notă proastă României la Eurovision, au mai fost ani, dar e prima dată când se dă o notă în bătaie de joc. Piesa României a fost una foarte bună, o arată și clasamentul general, la fel ca și piesa Ucrainei”, a scris aceasta pe Facebook.

Victoria Cusnir: „Au fost diferențe enorme”

Una dintre membrele juriului, Victoria Cusnir, a reacționat public după valul de critici și a explicat că juriul a votat pe baza repetiției generale, nu a show-ului transmis live.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a transmis aceasta.

Victoria Cusnir a precizat că prestația României din repetiția jurizată a fost diferită față de cea din finala live.

„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte”, a mai spus aceasta.

România, salvată de televot

Deși juriile au acordat puține puncte piesei „Choke Me”, publicul european a avut o reacție complet diferită. România a primit 232 de puncte din partea televotului, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii, ceea ce a dus delegația română pe podiumul Eurovision 2026.

Bulgaria a câștigat competiția cu 516 puncte, iar Israelul s-a clasat pe locul secund.

