După finala de la Viena au fost făcute publice numele membrilor juriului moldovean, iar una dintre persoanele implicate în procesul de vot a explicat diferențele dintre prestațiile văzute de juriu și cele urmărite de public în timpul show-ului live.
Cine au fost membrii juriului din Republica Moldova
Juriul Republicii Moldova pentru Eurovision 2026 a fost format din:
- Andrei Zapșa
- Pavel Orlov
- Stanislav Goncear
- Catalina Solomac
- Corina Caireac
- Ilona Stepan
- Victoria Cusnir
Niciunul dintre membrii juriului nu este persoană publică, iar modul în care au fost selectați de televiziunea publică de la Chișinău a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.
Controverse după cele trei puncte acordate României
România a primit doar trei puncte din partea juriului moldovean, în timp ce Moldova a fost punctată de România cu 10 puncte.
Rezultatul a provocat reacții puternice atât în România, cât și în Republica Moldova, mai ales în contextul în care Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul 3, după un televot masiv din partea publicului european.
Jurnalistul moldovean Vitalie Călugăreanu a cerut explicații publice din partea membrilor juriului. „Așteptăm explicații și notele date de fiecare. Ați murdărit «butoiul cu miere». Ieșiți și explicați”, a transmis acesta.
Și jurnalista de investigație Cornelia Cozonac a cerut transparență în ceea ce privește notele acordate de fiecare jurat.
„Nu e prima dată când juriul din Moldova dă o notă proastă României la Eurovision, au mai fost ani, dar e prima dată când se dă o notă în bătaie de joc. Piesa României a fost una foarte bună, o arată și clasamentul general, la fel ca și piesa Ucrainei”, a scris aceasta pe Facebook.
Victoria Cusnir: „Au fost diferențe enorme”
Una dintre membrele juriului, Victoria Cusnir, a reacționat public după valul de critici și a explicat că juriul a votat pe baza repetiției generale, nu a show-ului transmis live.
„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a transmis aceasta.
Victoria Cusnir a precizat că prestația României din repetiția jurizată a fost diferită față de cea din finala live.
„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte”, a mai spus aceasta.
România, salvată de televot
Deși juriile au acordat puține puncte piesei „Choke Me”, publicul european a avut o reacție complet diferită. România a primit 232 de puncte din partea televotului, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii, ceea ce a dus delegația română pe podiumul Eurovision 2026.
Bulgaria a câștigat competiția cu 516 puncte, iar Israelul s-a clasat pe locul secund.
