După finala de la Viena au fost făcute publice numele membrilor juriului moldovean, iar una dintre persoanele implicate în procesul de vot a explicat diferențele dintre prestațiile văzute de juriu și cele urmărite de public în timpul show-ului live.

Alexandra Căpitănescu Finala Eurovision 2026 FOTO ProfimediaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 31

Cine au fost membrii juriului din Republica Moldova

Juriul Republicii Moldova pentru Eurovision 2026 a fost format din:

  • Andrei Zapșa
  • Pavel Orlov
  • Stanislav Goncear
  • Catalina Solomac
  • Corina Caireac
  • Ilona Stepan
  • Victoria Cusnir

Niciunul dintre membrii juriului nu este persoană publică, iar modul în care au fost selectați de televiziunea publică de la Chișinău a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.

Controverse după cele trei puncte acordate României

România a primit doar trei puncte din partea juriului moldovean, în timp ce Moldova a fost punctată de România cu 10 puncte.

Rezultatul a provocat reacții puternice atât în România, cât și în Republica Moldova, mai ales în contextul în care Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul 3, după un televot masiv din partea publicului european.

Jurnalistul moldovean Vitalie Călugăreanu a cerut explicații publice din partea membrilor juriului. „Așteptăm explicații și notele date de fiecare. Ați murdărit «butoiul cu miere». Ieșiți și explicați”, a transmis acesta.

Și jurnalista de investigație Cornelia Cozonac a cerut transparență în ceea ce privește notele acordate de fiecare jurat.

„Nu e prima dată când juriul din Moldova dă o notă proastă României la Eurovision, au mai fost ani, dar e prima dată când se dă o notă în bătaie de joc. Piesa României a fost una foarte bună, o arată și clasamentul general, la fel ca și piesa Ucrainei”, a scris aceasta pe Facebook.

Victoria Cusnir: „Au fost diferențe enorme”

Una dintre membrele juriului, Victoria Cusnir, a reacționat public după valul de critici și a explicat că juriul a votat pe baza repetiției generale, nu a show-ului transmis live.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a transmis aceasta.

Victoria Cusnir a precizat că prestația României din repetiția jurizată a fost diferită față de cea din finala live.

„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte”, a mai spus aceasta.

România, salvată de televot

Deși juriile au acordat puține puncte piesei „Choke Me”, publicul european a avut o reacție complet diferită. România a primit 232 de puncte din partea televotului, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii, ceea ce a dus delegația română pe podiumul Eurovision 2026.

Bulgaria a câștigat competiția cu 516 puncte, iar Israelul s-a clasat pe locul secund.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mariana, mama lui Cristi Chivu, apariție rară la câteva zile de când fiul ei a făcut eventul în Italia
GSP.RO
Mariana, mama lui Cristi Chivu, apariție rară la câteva zile de când fiul ei a făcut eventul în Italia
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Cât costă un kilogram de roșii în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de aproape trei ori mai mare
Știri România 12:01
Cât costă un kilogram de roșii în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de aproape trei ori mai mare
Cât costă un kilogram de căpșuni în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de peste două ori mai mare
Știri România 11:35
Cât costă un kilogram de căpșuni în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de peste două ori mai mare
Parteneri
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul.ro
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Cine a îmbrăcat-o pe Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Ținuta româncei, realizată de soția unui celebru avocat
Fanatik.ro
Cine a îmbrăcat-o pe Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Ținuta româncei, realizată de soția unui celebru avocat
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu la întoarcerea în țară, după ce a obținut cel mai mare punctaj din istoria României la Eurovision
Stiri Mondene 17:27
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu la întoarcerea în țară, după ce a obținut cel mai mare punctaj din istoria României la Eurovision
Robotul Robert, dans impecabil pe Bangaranga în centrul Sofiei: „A prins imediat mișcările”
Stiri Mondene 15:55
Robotul Robert, dans impecabil pe Bangaranga în centrul Sofiei: „A prins imediat mișcările”
Parteneri
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
TVMania.ro
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună"
ObservatorNews.ro
Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună"
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax.ro
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Wowbiz.ro
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax.ro
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Nicușor Dan, criticat de un fost aliat, în presa străină: De la un „favorit al UE”, la legături cu MAGA și acuzații de apropiere de AUR
Politică 09:56
Nicușor Dan, criticat de un fost aliat, în presa străină: De la un „favorit al UE”, la legături cu MAGA și acuzații de apropiere de AUR
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 16 mai
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Motivul din spatele deciziei Universității Craiova de a cere test antidoping pentru întreg lotul lui U Cluj! La câți jucători depistați pozitiv se pierde meciul
Fanatik.ro
Motivul din spatele deciziei Universității Craiova de a cere test antidoping pentru întreg lotul lui U Cluj! La câți jucători depistați pozitiv se pierde meciul
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?