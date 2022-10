La 34 de ani, Laura și Oana Boghiu sunt primii arhitecți din familie, iar de vreo 11 ani încoace lucrează împreună în aceeași firmă. Se înțeleg de minune, deși au stiluri diferite, iar participarea lor la „Visuri la cheie” reprezintă una dintre cele mai frumoase provocări. Laura a fost cea care a intrat cu drepturi depline în show timp de 3 sezoane, iar acum i-a predat ștafeta sorei sale gemene, Oana. Cum se descurcă noua „titulară”? Aflăm chiar de la ea…

–Nu ești la prima experiență la „Visuri la cheie” și, totuși, nu te regăsești printre „veterani”. Care sunt cele mai mari provocări ale acestui format?

-Nu știu exact unde mă încadrez eu, dat fiind faptul că am fost de câteva ori cu Laura la filmări. Oricum, în ambele situații, consider că provocarea cea mai mare a fost să reușim să creăm un spațiu unitar. Normal, fiecare dintre noi are un stil preferat, dar totuși am reușit ca toate amenajările pe care le-am făcut împreună (dar separat, fiecare cu spațiul său) să se îmbine armonios.

–Care a fost proiectul care v-a dat cele mai mari bătăi de cap în acest sezon?

-Momentan, o bucătărie mi-a dat mari bătai de cap. Este vorba despre un spațiu mic care trebuia să fie și locul unde prepari mâncarea, dar și loc de luat masa pentru 6 persoane. Nu sună foarte complicat, dar când ai nevoie de spațiu pentru frigider, chiuvetă, plită, cuptor, spațiu de depozitare, 6 scaune, o masă și un flux corect… se complică situația :)). Veți vedea despre ce e vorba, dacă ne urmăriți.

–Voi colorați visuri… la propriu și la figurat. Care a fost reacția care v-a lăsat fără replică în acest sezon?

-Am avut ocazia să fim în casă în momentul în care a intrat familia să vadă amenajarea și da, ce vezi pe chipurile lor în momentul acela este speechless. Pur și simplu te lasă fără cuvinte și, eventual, cu lacrimi în ochi.

–Care este culoarea / materialul / unealta preferată?

-Îmi plac mai mult nonculorile: alb, gri, negru și nuanțele de bej/grey, care sunt apropiate de natură, cum ar fi nisipul. O amenajare în culori neutre nu se demodează niciodată. La fel și materialele naturale precum lemnul natur, în toată splendoarea lui, cu noduri, cu fibră. Are farmecul lui. Și toate acestea, îmbinate corect, pot crea un spațiu supercălduros, pot crea „acasă” pentru o perioadă îndelungată, fără să ne facem griji că nu mai este de actualitate.

