Ordinul comun nr. 64/751/2026, publicat recent în Monitorul Oficial, actualizează legislația, precizând că o parte din pensionarii români care locuiesc în străinătate pot scăpa de CASS la pensie, potrivit Avocatnet.ro.

Modificările din noul ordin, pentru pensionarii români

Conform noului cadru legislativ, pensionarii români care își declară domiciliul sau locul de ședere obișnuit într-un alt stat vor primi notificări de la casele teritoriale de pensii.

Aceste notificări vor reglementa statutul de asigurat în sistemul de sănătate din România, dacă veniturile lor depășesc plafonul de 3.000 de lei.

Pensionarii români pot fi exceptați de la plata CASS dacă demonstrează că sunt asigurați în sistemul de sănătate al statului în care locuiesc.

Această exceptare este posibilă doar printr-o cerere expresă, însoțită de documente justificative. În caz contrar, contribuția se reține automat din pensie.

Actele care trebuie trimise de pensionari, pentru a face dovada că sunt asigurați:

Sursa: Ordinul comun nr. 64/751/2026, publicat recent în Monitorul Oficial

Ce pierd pensionarii români, dacă nu mai plătesc taxa CASS

Regula de la exceptarea plății CASS se aplică pensionarilor români cu ședere obișnuită în statele Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Regatul Unit sau Elveția – adică Italia, Spania, Germania, Franța, Belgia, Marea Britanie și Elveția.

Totodată, vizează și pensionarii din state cu care România are acorduri bilaterale de securitate socială în domeniul sănătății.

Pentru cei care nu mai contribuie la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, calitatea de asigurat în România încetează.

Acest lucru înseamnă că, de la acel moment, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate prin Fond nu mai sunt disponibile pe teritoriul țării.

Cum transmit pensionarii români documentația

Pensionarii români pot trimite documentele necesare către casa de asigurări de sănătate din raza teritorială a casei de pensii prin poștă, e-mail, fax sau prin intermediul unui reprezentant legal.

Termenul de analiză este de 30 de zile de la data înregistrării.

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, casele de asigurări de sănătate vor comunica la casele teritoriale de pensii lista pensionarilor români exceptați de la plata contribuțiilor, precum și pe cea a pensionarilor care trebuie reintroduși în evidențele informatice.

„În cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contribuțiilor la Fond, fișierul va conține la câmpul „Stare“ mențiunea „nerezident“ și la câmpul „Data stării“ se va indica data de la care persoanei în cauză nu i se mai rețin contribuțiile la Fond”, se mai arată în ordin.

Responsabilitățile caselor de pensii

Casele teritoriale de pensii au obligația de a calcula, reține și vira contribuțiile la Fond pentru pensionarii ale căror venituri depășesc plafonul de 3.000 de lei.

Excepțiile se aplică doar pentru persoanele notificate de casele de asigurări de sănătate.

Această schimbare legislativă afectează toți pensionarii români din sistemul public de pensii care au venituri peste pragul stabilit prin Codul fiscal, subliniind importanța reglementării statutului de asigurat.

Noul ordin este deja în vigoare, iar impactul său este semnificativ pentru cei care locuiesc în afara României și beneficiază de pensii peste plafonul legal.

cobra 20.05.2026, 20:49

\" o parte din pensionarii români\" care parte DIN pensionari????????????????

Sfatuitor 21.05.2026, 05:58

De ce? Trebuie sa plecam din tara ca sa nu mai platim caas?? Discriminare??????

