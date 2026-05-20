Incidentul s-a petrecut marți, 19 mai, pe strada Constantin Solomon din Tecuci. Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că tânărul a oprit autoturismul în dreptul unui localnic în vârstă de 58 de ani și a descărcat mai multe focuri de armă asupra acestuia.

Immediat după atac, șoferul a demarat în trombă, părăsind locul faptei.

Planul de fugă al agresorului a fost însă de scurtă durată, acesta fiind interceptat și blocat în trafic de echipajele de poliție la scurt timp după alertarea autorităților.

Victima are nevoie de îngrijiri medicale

În urma atacului, bărbatul de 58 de ani a fost rănit de proiectilele din plastic. Medicii au stabilit că victima a suferit leziuni în zona abdominală și la mâna stângă.

Conform constatărilor preliminare, bărbatul va avea nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru a se recupera complet în urma traumatismelor suferite.

Dosar penal pe numele atacatorului

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Tecuci l-au reținut pe suspect pentru 24 de ore.

Miercuri, 20 mai, tânărul este condus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, procurorii urmând să solicite instanței emiterea unui mandat de arestare preventivă.

Tânărul de 24 de ani este acuzat de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi uz de armă fără drept.

Arma folosită în timpul atacului a fost ridicată de oamenii legii pentru continuarea cercetărilor.