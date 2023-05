Deși a activat mai mulți ani la PRO TV, după întoarcerea sa din concediul de creștere a copiilor, Ramona Păuleanu a decis să revină pe micul ecran însă la un alt post. A purtat tratative cu mai multe trusturi, însă a ales Antena 1. Cum s-a integrat în noua echipă și cum reușește să împace viața profesională cu cea personală… aflăm imediat!

După doi ani de concediu pentru creșterea copiilor ai revenit pe micul ecran, la Antena 1. Cum a fost revenirea?

A contat enorm faptul că pe mulți dintre ei îi cunoșteam deja și ei mă cunoșteau pe mine. Căci primul meu loc de muncă în televiziune a fost Antena 1, acum aproximativ 15 ani.

Practic, cu ei a început schimbarea vieții mele și cu ei continuă.

Atunci când am luat decizia să revin în Antena a contat compatibilitatea. Plecarea de la PRO TV nu a fost una cu scandal sau resentimente. Pur și simplu ne-am dat seama că nu mai putem continua în termenii de dinainte, așa că am ales să plec. Și mă bucur foarte mult că am ales Antena 1. Nu a fost singura mea opțiune, însă ei s-au mulat perfect pe dorințele mele. Și sper că și eu pe ale lor. A fost o trecere mult mai ușoară decât am anticipat, îmi place să lucrez aici, m-am integrat imediat, simt că sunt apreciată și merg cu mare entuziasm la muncă.

Recomandări Guvernul României are pe site-ul său un parteneriat în care este afișat numele unei criptomonede. Este al companiei care l-a creat pe ION și care are și o criptomonedă

Am o satisfacție enormă să îmi scriu prognozele împreună cu producătorul, să fac textul pe limbajul meu, unul accesibil tuturor, și, sper eu, un pic mai aparte, mai cu suflet și viață, pentru că este pasiunea mea.

Și cum te-ai adaptat până acum în noua echipă? Ce te-a surprins cel mai tare la noul loc de muncă?

Ce m-a surprins? Faptul că nu au prompter la meteo. Ha, ha. Nu știu cum pare de dinafară, dar eu vă spun că inițial este greu. Mai ales în zilele complicate, cu multe evenimente meteorologice. Mi-a fost teamă că nu mă voi descurca și îi priveam cu mare admirație pe colegii mei. Și acum îi privesc, însă pe măsură ce trece timpul, simt ca m-am obișnuit și eu și îmi este din ce în ce mai ușor. Când faci asta în fiecare zi, e imposibil să nu înțelegi, să nu faci conexiuni, să nu vezi continuitatea. Și au dreptate când au spus că prezentarea „la liber“ îți dă o mai mare naturalețe, ești mai mult uman, aproape de publicul tău, de cei de acasă.

Eu sper că m-am adaptat bine, spunem și mai sus, pare că ne știm dintotdeauna, nu simt stinghereala începutului.

Nu m-a uimit, mai bine spus mi s-a reconfirmat părerea că toți colegii mei sunt profesioniști, muncitori, serioși, dedicați.

Recomandări DIICOT a clasat dosarul privind acuzațiile de trafic de persoane la adresa activistului vegan. Acuzațiile de viol și act sexual cu minor, disjunse și trimise la alt Parchet

Dincolo de mămiceală și de podcast-ul tău și al Adrianei Iovi-Stere („Creștem mari”), cum ți s-a părut televiziunea în timpul în care nu ai mai fost „în linia întâi”?

Nu știu să răspund la această întrebare, pentru că nu am deschis televizorul în perioada de după naștere și până m-am întors. Am luat o pauză în adevăratul sens al cuvântului și m-am dedicat copiilor, casei, atât. A fost și foarte complicată perioada aceasta pentru mine, știți foarte bine, nu am avut starea și energia necesară să mă încarc cu alte evenimente care, de multe ori, sunt tragice.

Dar cu siguranță că fost o lume mai tristă pentru că nu am fost eu. Glumesc!

Cum reacționează gemenii tăi, Alexandra și Luca, atunci când te văd la TV? Mai ales că nu aveți astfel de dispozitive prin casă… dacă nu s-a schimbat situația între timp…

Citește continuarea pe tvmania.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL TVMANIA.RO