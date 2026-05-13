Oficial i se zice P1-Sun

La ediția 2026 a Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), un eveniment de o amploare record pentru industria de apărare, dronele sunt vedetele incontestabile ale expoziției militare de la Romaero Băneasa.

„În primul rând, trebuie să știți că Pisun nu este numele oficial. Așa este numită popular această dronă. Este un joc de cuvinte îndrăgit de social media ucraineană. Oficial i se zice P1-Sun. Seamănă cu Pisun. Nu știu dacă a fost un joc de cuvinte intenționat. Acum să vă explic ce înseamnă în ucraineană Pisun și o să înțelegeți. Știți statuia din Bruxelles? Omulețul care face pipi. Ceea ce ține în mână se numește în ucraineană Pisun. Ucrainenii zic că drona are forma unui… Pisun. Nu e greu de înțeles de ce ucrainenii au alintat drona astfel”, arată jurnalistul Vitalie Cojocari.

Renumit pentru eficiența sa letală împotriva dronelor rusești Shahed, acest sistem defensiv reprezintă punctul central de interes la BSDA 2026, subliniind importanța tehnologiei anti-drone în contextul geopolitic actual.

„Un Pisun costă mai puțin decât o dronă Shahed. Cam 1.000 de dolari. O dronă Shahed ajunge la 30.000 de dolari. Ucrainenii pot face și 50.000 de Pisuni pe lună. Ajunge la o viteză de peste 300 km/h și o altitudine de până la 5.000 m. Pisunul este extrem de util și ieftin. Până și țările din Orientul Mijlociu îl doresc pentru a se putea apăra de dronele Shahed. Rachetele Patriot sunt foarte scumpe pentru a fi folosite împotriva Shahed. Una poate costa și 5 milioane de dolari”, notează Vitalie Cojocari.

Performanța fără precedent

Iată cum funcționeză drona Pisun. Apărarea Ucrainei se bazează pe o rețea densă de radare care monitorizează permanent spațiul aerian. Odată ce o dronă Shahed este detectată, coordonatele acesteia sunt transmise instantaneu operatorului unei drone Pisun.

Procesul de intercepție este unul hibrid: pilotul uman ghidează drona în proximitatea țintei, însă faza finală este automatizată. Din momentul în care senzorii Pisunului vizualizează Shahed-ul, sistemul de Inteligență Artificială preia controlul, blocând ținta în vizor și executând manevra de eliminare fără nicio șansă de scăpare pentru inamic.

Performanța este fără precedent: Ucraina reușește să doboare cea mai mare parte a atacurilor masive, chiar și atunci când Rusia trimite 1.000 de drone Shahed într-o singură noapte.

Mesajul producătorilor este clar: în timp ce alții teoretizează, ei au creat singurul sistem din lume capabil să facă față unui volum atât de mare de ținte simultane.

