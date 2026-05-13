Pentru acest program aniversar, în România au ajuns 14 invitați internaționali, astronauți și specialiști din domeniu, care participă alături de Prunariu la evenimentele ce reunesc reprezentanți ai mediului academic și ai cercetării științifice.

De ce România nu a mai trimis niciun astronaut în spațiu

Prunariu a vorbit recent despre șansele ca un alt român să iasă de pe orbita Pământului în viitorul apropiat. În acest sens, a explicat că România nu și-a plătit contribuția financiară la Agenția Spațială Europeană și a devenit „oaia neagră” a Agenției.

„În momentul de față, deși suntem membri plini ai Agenției Spațiale Europene și avem dreptul de a participa la selecțiile pentru astronauți, aici problemele îmbracă niște sensibilități. Europa organizează periodic, cam la 10-15 ani, câte o nouă selecție de astronauți. La nivelul de volum de zboruri cosmice la care participă Europa, în care primește câte un loc pe o navă rusească sau pe o navă americană, până în 2030 s-a considerat că nu e nevoie de mai mult de încă șase astronauți europeni”, a explicat cosmonautul pe 5 mai, într-o conferință de presă dedicată primul zbor al unui român în spațiu, citat de Agerpres.

Și a continuat: „Ei bine, din peste 12.000 de candidați câți s-au oferit voluntari, dintre care 255 români, să alegi șase astronauți este foarte dificil. Ajungi la un număr de 100, să spunem, care sunt toți foarte buni, din toate punctele de vedere: parametri medicali, inteligență, psihologie, pregătire tehnică și așa mai departe. Și mai departe îți trebuie numai șase”.

Doar că selecția finală a astronauților s-a făcut în funcție de contribuția financiară a țărilor la programele europene.

„Și atunci n-ai cum să te bați nici cu Franța, nici cu Germania, nici cu Italia, nici cu Marea Britanie, care face parte din ESA, nici cu țări nordice. România, sincer să fiu, de două ori, pentru o perioadă mai lungă, nu și-a plătit contribuția la ESA și a devenit oaia neagră a ESA. Și asta pentru că guvernanții n-au înțeles la timp care e importanța acestei instituții și cât de mult contribuie ea la dezvoltarea tehnologică și industrială într-o anumită țară”, a conchis el.

Dumitru Prunariu este primul și singurul cosmonaut român

În mai 1981, Prunariu a participat la misiunea spaţială româno-sovietică Soyuz 40, alături de cosmonautul Leonid Popov. Soyuz 40 a fost parte din programul Interkosmos, inițiat de fosta Uniune Sovietică (URSS).

Pe 14 mai 1981, la ora Bucureștiului 20.17, Dumitru Prunariu a decolat în spațiu, iar nava Souyz 40 s-a cuplat cu stația Salyut 6 a doua zi, adică pe 15 mai 1981. Revenirea pe Pământ a fost pe 22 mai 1981. În total, Dumitru Prunariu a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 41 de minute, la bordul stației spațiale Salyut 6, unde a realizat experimente științifice.

Pentru acest zbor, Prunariu s-a pregătit între anii 1978 și 1981 pe nave de tip Soyuz și în laboratoare speciale de tip Salyut, la Centrul de pregătire a cosmonauților Iuri Gagarin de lângă Moscova.

