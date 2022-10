O poveste cu o crimă și o aplicație

Subiectul este unul actual. Sum (Kang Hae-Lim) este o tânără cu dificultăți de comunicare care a dezvoltat o aplicație online de conectare socială, numită Somebody. În ciuda inabilităților sale sociale, Sum are doi prieteni, pe Mok-Won (Kim Yong-Ji) și Ki-Eun (Kim Soo-Yeon), care este detectiv.

Dar când are loc o crimă și aplicația Somebody este implicată în anchetă, își face apariția între cei trei și designerul Yoon-O (Kim Young-Kwang). Acesta este un bărbat atrăgător, dar pare să ascundă ceva întunecat.

„Somebody” va avea opt episoade și este o adaptare locală după romanul „American Psycho”, de Brett Easton Ellis. Premiera va avea loc la Busan International Film Festival, pe 6 octombrie, și va fi apoi exclusiv pe Netflix, din 18 noiembrie.

Regia îi aparține lui Jung Ji Woo, care a mai făcut „Tune in for Love” și „Heart Blackened”, iar scenariul a fost asigurat de Han Ji Wan, care a mai lucrat la „The Killer’s Shopping List” și „The Ghost Detective”. Din distribuție fac parte: Kim Young Kwang, Kang Hae Lim, Kim Yong Ji, Kim Soo Yeon.

Reveniri pe micile ecrane

Este prima producție în care apare actorul și modelul sud-coreean Kim Young-Kwang (35 de ani) după o pauză de un an. Următorul lui serial va fi „Tell Me It’s Love” (2023), în care joacă alături de Lee Sung Kyung, Sung Joon, Park Jin Ah și Jang Sung Bum. Și mai are încă trei filme care urmează să fie lansate: „Broker”, „50 First Dates” și „Comeback Home”. Dar până atunci, îl puteți vedea în comedia romantică „The Secret Life of My Secretary”, care este disponibilă pe AntenaPLAY.

În același timp, „Somebody” este și reîntoarcerea pe micile ecrane, după doi ani de pauză, a actriței Kang Hae-Lim (26 de ani), pe care am văzut-o ultima oară în „Live On”, disponibil pe Viki.

