„Viața e frumoasă când ești îndrăgostit” – titlul original „Hayat Sevince Güzel” – este un serial produs în 2016 de compania Limon Film și a fost cel mai urmărit serial în Turcia în perioada lansării sale, bătând un record de audiență.

Povestea serialului pare simplă: doi frați veniți de la oraș se îndrăgostesc de aceeași femeie când ajung într-un sat pe malul mării Egee. Cei doi frați, Sasha and Barysh, fug cu toată familia din Istanbul, din cauza unor infracțiuni financiare. În sătucul unde s-au ascuns, dau de Zarife (Algi Eke), o fată aparent simplă, care reușește curând să aprindă călcâiele celor doi bărbați.

Dar ce poveste din serialele turcești este simplă? Nici în acest caz, telespectatorii și iubitorii genului „dizi” nu vor fi dezamăgiți! O adevărată epopee se naște din triunghiul amoros al celor trei și, ca în orice poveste romantică, Zarife nu e deloc hotărâtă să aleagă. Serialul este presărat cu situații hazlii, e plin de umorul generat de contrastul aparent dintre firile orășenilor și sătenilor, iar păcăleala se transformă rapid în ceva foarte, foarte serios.

Când va fi difuzat serialul „Viața e frumoasă când ești îndrăgostit”

Algi Eke, protagonista seriei, este, la numai 36 de ani, o actriță consacrată în Turcia. Are 7 lungmetraje la activ și a jucat în nu mai puțin de zece seriale de succes.

Ekin Mert Daymaz, care îl interpretează pe Savas în serial, și-a început cariera fulminantă fiind remarcat datorită frumuseții sale exotice, după ce a concurat la popularul concurs „Best Model of Turkey”. Are și el peste zece seriale la activ și e încă „student” la Universitatea Halic, la coaching și fitness.

Dacă Daymaz este frumos, criticii spun că Burak Çelik este și mai frumos, câștigând și „Best Model of Turkey” și „Best Model of The World”. El îl joacă pe Bariș, celălalt frate îndrăgostit de Zarife și a declarat recent că i-ar plăcea să-l joace pe Khal Drogo în „Urzeala tronurilor”. De altfel a și fost poreclit „Jason Momoa al Turciei” de o anumită parte a presei turce.

Primul episod din „Viața e frumoasă când ești îndrăgostit” va fi difuzat în România, exclusiv de Dizi Channel, joi, pe 1 septembrie, de la ora 17:40. Apoi, serialul va continua cu episoade noi, de luni până vineri, la aceeași oră.

