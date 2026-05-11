Ilie Bolojan a admis că România ar putea ajunge în situația unui guvern minoritar

Acesta a admis faptul că România ar putea ajunge în situația unui guvern minoritar, model care a mai funcționat și în trecut, spune el.

„Este posibil să ajungem la guverne minoritare, situație care a mai funcționat. Dar orice guvern care nu are stabilitatea unei majorități are dificultăți”, a explicat Ilie Bolojan.

Acesta a mai transmis că, în cazul în care PSD nu va reuși să formeze o majoritate, celelalte partide ar putea fi nevoite să își asume guvernarea.

„Când PSD nu poate face asta, ceilalți ar putea ajunge acolo, iar PNL și USR nu vor fugi de responsabilitate”, a subliniat acesta.

Totodată, Bolojan a evitat un răspuns direct referitor la posibilitatea de a fi desemnat din nou premier.

„În ceea ce privește persoane, nu este vorba despre asta”, a transmis acesta.

Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier

Ilie Bolojan a vorbit și despre votul pe care l-ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier.

El a transmis luni seară faptul că numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma.

„Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma și de o realitate politică. Dacă discutăm de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că PSD prin moțiunea declanșată împreună cu AUR au demonstrat că pot forma o majoritate parlamentară. Celelalte partide nu au probat asta, deci este responsabilitatea PSD să-și asume formarea unei majorități parlamentare și să vină cu soluții, pe care nu le-au prezentat timp de 10.000 de zile”, a spus Bolojan.

Întrebat ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier, acesta a răspuns că: „Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.

Amintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe Ilie Bolojan, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.





