Alexandra cântă de la 6 ani, când a început să ia lecții de canto și de pian, iar în adolescență a urmat cursuri de chitară. A făcut parte din mai multe trupe și proiecte muzicale de-a lungul anilor, iar din anul 2020, când a câștigat finala emisiunii Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, profesional a cunoscut o ascensiune surprinzătoare chiar și pentru ea. În prezent, Alexandra simte că este în apogeul carierei, iar lucrurile se așază și în viața personală, după mulți ani cu pierderi, dureri și încercări.

În cadrul emisiunii, Alexandra Ungureanu ne-a dezvăluit că este pregătită să-și formeze o familie, iar unul dintre titlurile de presă care ar face-o fericită pe mama ei ar fi cel în care este anunțată nunta artistei. Cu lacrimi în ochi, artista ne-a povestit și despre cea mai dureroasă pierdere din viața ei: moartea tatălui. Faza de negare a trecut, dar lacrimile nu se vor opri niciodată pentru cântăreață, care regretă că a lăsat cuvinte nespuse între ea și tatăl său, care a încetat din viață în 2007, după lupta cu o boală grea.

Povesteam în momentul respectiv cât de mult m-a ajutat muzica, pentru că, într-adevăr, a trebuit să fiu pe scenă la două zile după înmormântare și am cântat, într-un context foarte frumos alături de Horia Brenciu și orchestra lui. Cântam împreună o piesă d-ale mele care deja în momentul ăla era cunoscută, „Aprinde dragostea”, avea vreo doi ani de când fusese lansată și era hit-ul pe buzele tuturor, iar eu am uitat versurile, fiind în stare de șoc. Trebuia să încep piesa și l-am rugat pe Horia: Începe tu că eu nu mai știu cum începe!, dar în continuare am intrat în starea muzicii și a lucrurilor pe care trebuia să le fac acolo și atunci timpul se suspendă și reușești să ieși. Când se termină e mai greu.

Pentru cântăreață, pierderea tatălui a însemnat schimbarea totală a vieții ei. Nimic nu a mai fost la fel de atunci. Chiar dacă au trecut 16 ani, Alexandra Ungureanu nu-și poate stăpâni emoțiile ce o copleșesc de fiecare dată când vorbește despre părintele ei. Cât a ținut faza de negare și ce simte acum cântăreața, aflați urmărind emisiunea integrală.

Cred că a durat aproape un an, adică, m-a ajutat faptul că am luat-o și pe mama, și ea era într-un concediu medical. Am luat-o, a fost cu mine peste tot, am călătorit, a mers cu mine la concerte, dar când te întorci acasă și atunci trebuie să vezi casa goală și să știi că nu mai sunt lucrurile ca înainte, atunci… Că până atunci în hoteluri, întâlnești lume nouă, mai asculți o poveste, cumva e mai ușor să te rupi. Cel mai dureros a fost că… a fost în preajma sărbătorilor de iarnă. Noi de Crăciun oricum nu cântam și când te întorci acasă în preajma sărbătorilor de iarnă, când e totul despre familie, despre bucurie, nu, e greu.

