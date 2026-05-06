Viitorii proprietari de apartamente vor putea vedea, direct de la ferestre, săpăturile arheologice din curtea imobilului, realizate la câțiva metri adâncime pentru scoaterea la iveală a vestigiilor sitului istoric.

Săpături arheologice realizate înaintea anului 2018

Dezvoltatorul susține că intenționează un parteneriat public-privat prin care spațiul de la subsol să fie amenajat ca zonă expozițională, deschisă gratuit publicului și artiștilor plastici din Dobrogea.

Înainte de 2018, pe terenul pe care astăzi se ridică imobilul din Constanța, au fost efectuate cercetări arheologice care au scos la iveală mai multe vestigii datând din perioada romană, fiind necesară protejarea acestora in situ (la fața locului – n.red.).

Imagine din satelit cu terenul înainte de începerea construcției. Foto: Google Maps

Direcția de Cultură: blocul nu va deteriora zidurile orașului Tomis

Întrebați dacă există riscul ca noua construcție să afecteze vestigiile istorice, reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură (DJC) Constanța au respins ipoteza.

„Avizul a fost emis cu condiții privind arhitectura clădirii și protejarea vestigiilor, astfel încât, în subsolul clădirii, acestea să fie conservate și puse în valoare. Fundațiile clădirii propuse nu se vor suprapune peste vestigii și nu le vor afecta”, consideră instituția.

Blocul construit în zona sitului istoric din Constanța

Mai mult, reprezentanții DJC Constanța au precizat că vestigiile din subsolul clădirii pot fi vizitate de persoanele interesate.

Expert: „Este o intervenție delicată”

Sursele din domeniu consultate de Libertatea au subliniat dificultatea integrării vestigiilor în proiect, un proces sensibil în care execuția face diferența.

Zidurile orașului Tomis.

„Dacă integrarea este permisă de comisie, totul ține de modul în care este realizată: calitatea soluției, finețea intervenției, spațiul alocat, materialele și gestul arhitectural. Este o intervenție delicată, unde riscul de a greși este ridicat, iar funcțiunea clădirii devine, de asemenea, esențială”, au precizat experții consultați.

La sfârșitul anului 2003, pe masa Consiliului Local al Primăriei Constanța a ajuns un plan urbanistic zonal (PUZ) privind reabilitarea și revitalizarea Zonei Peninsulare din Centrul Vechi, care acoperă și terenul pe care se ridică blocul.

Blocul ce urmează să fie construit va avea trei etaje și o terasă

Radu Mazăre se afla atunci la primul mandat de primar, după ce a candidat în 2000 din postura de independent. Administrația locală de la acea vreme susținea că urmărește dezvoltarea rețelei rutiere, modernizarea spațiilor publice, precum și creșterea calității locuirii și a zonelor verzi.

Cu toate acestea, autorizația de construire pentru ridicarea blocului a fost emisă abia la finalul lunii iunie 2022, de administrația actualului edil, Vergil Chițac, conform panoului informativ de la fața locului.

Panoul cu informații despre construcție este pus la vedere

Blocul ar fi trebuit finalizat la sfârșitul anului 2024, însă în momentul documentării acestui material se afla încă în lucru, fiind departe de a fi dat spre folosință.

Spațiu promis artiștilor „fără niciun cost”

Unul dintre beneficiarii construcției este Alessia Imobiliare SRL, administrată de afaceristul local Lucian Aiftincăi. Acesta a declarat că stadiul de execuție al blocului se află la 70%, urmând ca lucrarea să fie gata la sfârșitul acestui an, după propriile estimări.

„Fațadele nu au fost executate la nivel de termosistem și tencuială decorativă, căci a fost o iarnă anevoioasă, cu multe precipitații. Valabilitatea autorizației de construire a imobilului a fost prelungită de Primăria Municipiului Constanța, fiind valabilă până pe data 18 decembrie 2026, până când sperăm să terminăm și lucrările rămase a fi executate”, a spus Aiftincăi.

Aiftincăi promite că acolo va fi un centru unde artiștii din regiune își vor expune gratuit lucrările.

„Ulterior vrem să transformăm spațiul într-unul expozițional pentru toți artiștii plastici dobrogeni pentru a expune aici fără niciun cost. Etanșarea și izolația subsolului se vor face cu materiale de calitate, iar mediul controlat va fi menținut cu ajutorul unor dezumidificatoare la o umiditate de maximum 55%”, a transmis omul de afaceri.

Publicul va putea vizita muzeul din subsol

Dezvoltatorul susține că accesul publicului la vestigiile din subsolul imobilului va fi permis o zi pe săptămână, sâmbăta, în baza unui parteneriat public-privat pe care îl are în vedere.

„Dorim să readucem de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), printr-un contract ulterior, toate vasele găsite în cadrul săpăturilor de salvare după ce acestea vor fi complet restaurate pentru a putea fi observate de doritori”, a mai declarat dezvoltatorul.