Cât costă cireșele în piețele din România în 2026

Românii care își doresc să mănânce cireșe în București, în Galați sau în Oradea la început de mai vor scoate din buzunar minim 100 de lei pentru un kilogram. Primele legume de sezon au apărut pe tarabe.

În piețele mari din București sau din țară cireșele sunt aduse în special din Spania, acolo unde prețul este mult mai mic. Totuși, la noi în țară cireșele ajung să coste 180 de lei kilogramul, potrivit Observatornews.ro.

Din păcate, este un preț care îi face pe clienți să cumpere „la sută de grame”, doar de poftă. Unii dintre clienți așteaptă fructele românești și luna iunie, atunci când se așteaptă ca prețurile să scadă. Deși arată impecabil, aceste fructe de import sunt considerate un lux pe care puțini și-l permit.

La Oradea au apărut primele cireșe românești pe tarabe și se vând la prețul de 80 de lei kilogramul, în timp ce la Galați fructele de sezon se vând cu 150 de lei kilogramul.

Țara din Europa unde se găsesc cele mai ieftine cireșe în 2026

Având în vedere prețurile de lux din piețele românești, mulți se întreabă în ce țară din Europa se găsesc cele mai ieftine cireșe în 2026.

Portugalia este țara din Europa în care pofticioșii pot cumpăra cele mai ieftine cireșe. Potrivit datelor de monitorizare de pe platforma Selina Wamucii, în piețele din Lisabona, un kilogram de cireșe proaspete se vinde cu prețuri între 3,80 euro și 6,50 euro,adică aproximativ 19 – 32 lei.

Practic, prin comparație prețul pentru un kilogram de cireșe ieftine în Portugalia este aproape egal cu cel plătit de români pentru o cupă de înghețată pe Calea Victoriei, în București. În Capitala României, în locațiile consacrate din zonă, o cupă de înghețată sau gelato ajunge să coste între 16 lei și 18 lei.

Explicația este simplă: în 2026, Portugalia a avut o vreme perfectă, iar recolta a fost atât de bogată încât piețele s-au umplut imediat, scăzând prețul pentru clienți.

Grecia și Spania sunt următoarele țări cu cele mai ieftine cireșe din Europa

Următoarele două țări care vând cele mai ieftine cireșe din Europa sunt Spania și Grecia. Analizele publicate de FreshPlaza arată că Spania a început recoltarea mult mai devreme în acest an. În piețele din Spania, prețul cireșelor nu sare de 5 euro (25 RON).

În același timp, Grecia a devenit „livada Europei” în ultimi ani, în special pentru producția de cireșe, după cum mai arată sursa citată mai sus.

Cu o producție cu 40% mai mare față de anul trecut, grecii vând cireșele în piețele lor locale cu aproximativ 5 euro, fiind principalii furnizori care trag prețul în jos în toată Uniunea Europeană.