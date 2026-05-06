PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan, dacă Nicușor Dan va aborda acest subiect

„Doresc să salut decizia sau, dacă vreți, declarația președintele UDMR (n.red. Kelemen Hunor), care este o declarație de responsabilitate și, dacă vă uitați, și Partidul Social Democrat are cumva același punct de vedere. Să refacem această coaliție într-un termen cât mai scurt cu un prim-ministru care să înțeleagă că e pus acolo de toate partidele și care trebuie să guverneze alături de celelalte partide, bineînțeles, și de guvern pentru oameni”, a afirmat Manda.

Apoi a precizat că președintele partidulului va fi propunerea de premier, dacă președintele Nicușor Dan va aborda acest subiect în discuțiile care vor urma la Cotroceni: „În contextul în care se găsește o majoritate pro-europeană și discuțiile ar fi ca Partidul Social Democrat să dea funcția de prim-ministru, pentru că dacă ne uităm la vechiul protocol, peste un an de zile ar trebui să dea PSD-ul premierul, PSD nu respinge acest scenariu. Și, dacă se va întâmpla acest lucru, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este Sorin Grindeanu”.

Manda a oferit și câteva argumente în sprijinul acestei propuneri: „Este președintele partidului. Cam așa sunt lucrurile în PSD. Nu o spun doar eu ca secretar general. Sunt mulți colegi care văd lucrurile în acest sens. Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți, este un lider politic care a performat, măcar dacă vorbim de Ministerul Transporturilor. E clar că este un lider politic care rezonează și cu oamenii, așa că poate să fie o propunere în contextul în care PSD-ului i se va cere să facă o astfel de propunere”.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan, dacă Nicușor Dan va aborda acest subiect
Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

După câteva ore, președintele Nicușor Dan a spus că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, el este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.

Foarte important, liberalii au anunțat după ce Guvernul Bolojan a fost demis că ei trec în opoziție, iar Bolojan a spus că „vom lucra pentru un pol de modernizare a României”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Stenograme din ședința PNL. Liberalii, împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție: „Nu o să-mi cer scuze și nici voie să vorbesc liber. În opoziție credeți că o să fie simplu?”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Viva.ro
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsacul lui. Peste tot pe unde merge, președintele României e fotografiat mereu cu ghiozdanul în spate, chiar și la întâlnirile oficiale. Ce s-a aflat acum despre accesoriul său
Unica.ro
De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsacul lui. Peste tot pe unde merge, președintele României e fotografiat mereu cu ghiozdanul în spate, chiar și la întâlnirile oficiale. Ce s-a aflat acum despre accesoriul său
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Țara din Europa unde se găsesc cele mai ieftine cireșe în 2026: prețul pentru un kilogram e aproape cât o cupă de înghețată pe Victoriei, în București
Știri România 15:02
Țara din Europa unde se găsesc cele mai ieftine cireșe în 2026: prețul pentru un kilogram e aproape cât o cupă de înghețată pe Victoriei, în București
Muzeul din subsolul blocului. O construcție privată cu trei etaje și terasă se ridică în Constanța peste zidurile vechiului oraș Tomis
Știri România 14:00
Muzeul din subsolul blocului. O construcție privată cu trei etaje și terasă se ridică în Constanța peste zidurile vechiului oraș Tomis
Parteneri
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Adevarul.ro
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Imagini din castelul luxos în care ar fi trebuit să locuiască prințul William și Kate Middleton. Proprietatea se vinde cu 17 milioane de euro
Stiri Mondene 14:56
Imagini din castelul luxos în care ar fi trebuit să locuiască prințul William și Kate Middleton. Proprietatea se vinde cu 17 milioane de euro
„Visuri la cheie”, sezonul 12, se încheie. Ultima ediție aduce în prim-plan povestea familiei Toroiman
Stiri Mondene 14:50
„Visuri la cheie”, sezonul 12, se încheie. Ultima ediție aduce în prim-plan povestea familiei Toroiman
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
ObservatorNews.ro
Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Mediafax.ro
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mediafax.ro
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan, dacă Nicușor Dan va aborda acest subiect
Politică 14:53
PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan, dacă Nicușor Dan va aborda acest subiect
Kelemen Hunor spune care e condiția ca un Guvern PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi să funcționeze din nou: „Nu cred că nu există în România un astfel de om”
Politică 13:22
Kelemen Hunor spune care e condiția ca un Guvern PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi să funcționeze din nou: „Nu cred că nu există în România un astfel de om”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț ajunge la 1.000 de lei
Fanatik.ro
Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț ajunge la 1.000 de lei
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea