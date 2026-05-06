PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan, dacă Nicușor Dan va aborda acest subiect

„Doresc să salut decizia sau, dacă vreți, declarația președintele UDMR (n.red. Kelemen Hunor), care este o declarație de responsabilitate și, dacă vă uitați, și Partidul Social Democrat are cumva același punct de vedere. Să refacem această coaliție într-un termen cât mai scurt cu un prim-ministru care să înțeleagă că e pus acolo de toate partidele și care trebuie să guverneze alături de celelalte partide, bineînțeles, și de guvern pentru oameni”, a afirmat Manda.

Apoi a precizat că președintele partidulului va fi propunerea de premier, dacă președintele Nicușor Dan va aborda acest subiect în discuțiile care vor urma la Cotroceni: „În contextul în care se găsește o majoritate pro-europeană și discuțiile ar fi ca Partidul Social Democrat să dea funcția de prim-ministru, pentru că dacă ne uităm la vechiul protocol, peste un an de zile ar trebui să dea PSD-ul premierul, PSD nu respinge acest scenariu. Și, dacă se va întâmpla acest lucru, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este Sorin Grindeanu”.

Manda a oferit și câteva argumente în sprijinul acestei propuneri: „Este președintele partidului. Cam așa sunt lucrurile în PSD. Nu o spun doar eu ca secretar general. Sunt mulți colegi care văd lucrurile în acest sens. Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți, este un lider politic care a performat, măcar dacă vorbim de Ministerul Transporturilor. E clar că este un lider politic care rezonează și cu oamenii, așa că poate să fie o propunere în contextul în care PSD-ului i se va cere să facă o astfel de propunere”.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

După câteva ore, președintele Nicușor Dan a spus că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, el este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.

Foarte important, liberalii au anunțat după ce Guvernul Bolojan a fost demis că ei trec în opoziție, iar Bolojan a spus că „vom lucra pentru un pol de modernizare a României”.