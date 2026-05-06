Connect-R spune că s-a obișnuit cu singurătatea după divorț

Connect-R, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, a vorbit recent despre viața sa personală, la mai mulți ani după divorțul de Misha, mama fiicei sale, Maya.

Artistul a declarat că nu și-a refăcut viața după separare și că, în timp, singurătatea s-a transformat într-o stare cu care s-a obișnuit. În prezent, spune că își găsește echilibrul în rutina de zi cu zi, în timpul petrecut cu fiica lui și în compania animalului său de companie.

Connect-R a explicat că nu simte nevoia unei relații și că privește diferit ideea de căsătorie față de trecut. „Nu există nimeni în viața mea acum și nu știu dacă va mai exista vreodată cineva în viața mea. Sunt singur de 8 ani de zile și am reușit să transform această singurătate în solitudine, a început să-mi placă de mine singur. Maya vine la mine în weekenduri, am un Yorkshire care mă așteaptă în fiecare seară acasă. Nu am pe nimeni și nici nu simt nevoia, nu am nevoie de nimeni în viața mea acum”, a declarat artistul, într-un interviu pentru Viva.

Cântărețul a mărturisit și că își asumă faptul că este o persoană egoistă și că apreciază liniștea pe care i-o oferă viața trăită singur. „Nu mai cred în căsătorie pentru mine. Recunosc, sunt și o fire ușor egoistă, adică nu-mi place să fiu cicălit sau să-mi spună cineva unde să-mi pun pantofii sau de ce am bluza nu știu unde… Nu mai cred în căsătorie pentru mine, căsătoria e o construcție grea, numai pentru oameni cu mult curaj. Eu am o fire ușor egoistă, îmi asum asta, probabil de-aia sunt și singur, dar mie îmi convine așa”, a mărturisit acesta.

Artistul spune că și-ar dori, în viitor, o femeie „deșteaptă și frumoasă”

Deși afirmă că este în prezent singur, Connect-R nu exclude complet posibilitatea unei relații în viitor. Artistul susține că, dacă își va reface viața, își dorește să fie alături de o femeie „deșteaptă și frumoasă”, pe care o descrie ca fiind „feminină, nu feministă”.

„Să fie deșteaptă, să fie frumoasă, dar probabil cel mai mult să fie feminină, nu feministă. Mi se pare că noi avem nevoie de femei care să ne readucă emoția, pentru că riscăm, în jungla asta de beton, să devenim niște brute. Femeia trebuie să readucă în bărbat emoția, sensibilitatea și așa mai departe… Repet, nu caut acum nicio femeie, de asta mi-e și greu să răspund.”

Connect-R și Misha au divorțat în urmă cu opt ani, însă au rămas în relații bune de dragul fiicei lor, Maya. Artistul vorbește frecvent despre legătura apropiată pe care o are cu copilul său și despre timpul petrecut împreună.

