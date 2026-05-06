„Orice aș spune în acest moment, le-aș face un deserviciu acelor oameni cu care chiar n-am nimic. Dacă aș spune că Nazare e un tip OK, și-ar lua în jurături că e PSD-ist. Sau dacă aș spune că… Habar n-am… Ciucu e OK. Sau domnul Sighiartău… Nu este rolul meu să fac nominalizări în PNL. Este treaba lor. Sigur că în funcție de ce persoană ar alege și de profilul acelei persoane, ne spunem și noi părerea dacă o votăm sau nu. Dar eu nu privesc PSD-ul ca pe cel care trebuie să facă ordine în PNL sau în USR, cum la fel n-aș accepta să-mi facă ordine în interiorul PSD-ului, nu știu, PNL-ul sau USR-ul”, a afirmat Grindeanu.

El a susținut apoi că social-democrații nu au nicio problemă în a merge în opoziție și că „toate variantele sunt pe masă”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan mai poate fi premier dacă se schimbă coaliția, Grindeanu a răspuns: „Conform Constituției, nu! În acest moment n-are voie, conform Constituției, fiind demis. El nu mai poate fi nominalizat. Și nici n-ar fi bine pentru România”.

Președintele PSD a fost întrebat apoi ce ar face diferit față de Ilie Bolojan dacă ar fi el premier. „Noi o să ieșim în zilele următoare cu propuneri de măsuri. Indiferent de viitoarea poziție pe care o va avea PSD-ul, la putere sau în opoziție. Noi vom face aceste lucruri pentru că e nevoie de reforma administrației, nu de concedieri în administrație. Este nevoie de continuarea marilor proiecte naționale, fie că vorbim de autostrăzi, fie că vorbim de spitale și de toate lucrurile pe care le știți. Este nevoie de schimbare în societate. Nu s-a întâmplat nimic în 11 luni. Dar nimic. În afară de scandal, de circ și de o așa-zisă reformă… Repet, 11 luni, concret, nicio reformă. Nimic”, a spus Grindeanu.

Cât privește reformele fostului Guvern Bolojan, al treilea om în stat a afirmat că „acelea nu au fost reforme”, ci „concedieri colective”. „Dacă mâine la Camera Deputațiilor se reduce numărul angajaților cu 10 la sută, aceea este concediere, nu reformă”, a conchis Grindeanu.

Sorin Grindeanu este președinte „plin” al PSD din noiembrie 2025, după 6 luni de interimat, ca urmare a demisiei lui Marcel Ciolacu de la șefia partidului în mai 2025.

Ilie Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

După câteva ore, președintele Nicușor Dan a spus că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, el este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.

Foarte important, liberalii au anunțat după ce Guvernul Bolojan a fost demis că ei trec în opoziție, iar Bolojan a spus că „vom lucra pentru un pol de modernizare a României”.

