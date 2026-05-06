Este vorba despre domeniul Kinnettles, un ansamblu exclusivist care, la un moment dat, ar fi putut deveni casa studențească a prințului William și a lui Kate Middleton. Deși planul nu s-a concretizat, locul păstrează încă aura unei istorii care ar fi putut fi diferită.

Situat în apropiere de celebrul oraș universitar St. Andrews, unde cei doi s-au cunoscut și s-au îndrăgostit, complexul este acum disponibil pentru aproximativ 17 milioane de euro. Proprietatea nu înseamnă doar o reședință, ci un adevărat portofoliu imobiliar de lux.

Domeniu impresionant cu trei proprietăți de lux

Kinnettles nu este o simplă casă, ci un ansamblu format din trei proprietăți distincte: Kinnettles Castle, Kinnettles Mansion și Kinnettles Hotel. Împreună, acestea oferă o combinație rară de istorie, lux și oportunități comerciale.

Castelul Kinnettles este o proprietate impunătoare, amplasată pe un domeniu de aproximativ 58 de acri, dintre care 44 sunt grădini și peluze atent îngrijite, iar restul zone împădurite.

Clădirea principală include 11 dormitoare și suite, saloane elegante, bar și zone de relaxare, fiind utilizată în prezent ca locație pentru nunți și evenimente exclusiviste. În plus, există o anexă transformată dintr-o fostă casă de trăsuri, care adaugă încă opt camere și facilități moderne, inclusiv jacuzzi și spații exterioare pentru petreceri.

La rândul său, Kinnettles Mansion, construit în jurul anului 1870 pentru familia Haig, impresionează prin arhitectura sa victoriană din gresie. Proprietatea include opt dormitoare decorate individual, o sală de proiecții personalizată, o cramă și încăperi generoase pentru socializare. Amplasarea sa oferă acces rapid la terenuri de golf de renume mondial și la facilitățile Universității St. Andrews.

Hotelul Kinnettles completează acest trio de lux. Situat chiar în centrul orașului St. Andrews, acesta dispune de camere elegante, restaurant, bar și un mic centru spa. În plus, o anexă recent renovată oferă spații suplimentare de cazare, crescând atractivitatea pentru turiști și investitori.

De ce prințul William și Kate Middleton au spus „Nu”

Deși domeniul pare desprins dintr-un basm, prințul William și Kate Middleton au ales, în perioada studenției, o variantă mult mai modestă. Cei doi au locuit într-o casă cu doar patru dormitoare, Balgove House, aflată pe domeniul Strathtyrum.

Decizia lor a fost, cel mai probabil, influențată de dorința de discreție și normalitate. Într-un spațiu atât de vast precum Kinnettles, viața ar fi fost mai puțin intimă și mult mai expusă. Alegerea unei locuințe mai mici le-a permis să ducă o viață cât mai apropiată de cea a colegilor lor.

Cu toate acestea, legătura simbolică dintre cuplul regal și domeniul scoțian rămâne una fascinantă. Kinnettles reprezintă, într-un fel, o „istorie alternativă” a relației lor, un loc unde povestea ar fi putut prinde contur diferit.

Oportunitate rară pentru investitori

Agenția imobiliară care gestionează vânzarea descrie oferta drept una „extrem de rară”. Nu doar dimensiunea și valoarea proprietății o fac specială, ci și potențialul său comercial. Domeniul poate funcționa ca un business complet în industria ospitalității, de la organizarea de evenimente până la turism de lux.

Actualul proprietar, un investitor privat care deține complexul din anul 2016, a decis să vândă în contextul încheierii contractelor de închiriere existente. Interesant este că există și posibilitatea achiziției separate a fiecărei proprietăți, nu doar a întregului portofoliu. Astfel, chiar dacă suma totală este considerabilă, investitorii pot opta pentru variante mai accesibile.