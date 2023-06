Alexandra Ungureanu luptă cu endometrioza, o afecțiune de care suferă, conform studiilor, 10% – 15% din femeile aflate la vârsta de reproducere. Invitată la FRESH by UNICA, gazda emisiunii „Duet cu Alexandra”, difuzată la Kanal D2, în fiecare sâmbătă, de la ora 14:00, a dezvăluit că una dintre marile ei dorințe este să învingă diagnosticul pus de medici.Discretă cu viața persoală și extrem de profesionistă în ceea ce privește cariera ei, Alexandra Ungureanu și-a deschis sufletul la FRESH by UNICA, emisiune în cadrul căreia a făcut dezvăluiri despre ascensiunea profesională și planurile de viitor pe care le are.

Alexandra Ungureanu, despre lupta cu endometrioza, „boala tăcută” a femeilor

Întrebată care este cea mai mare dorință a ei în această perioadă, artista a spus că face eforturi pentru a reuși să depășească diagnosicul de endometrioză și este încrezătoare că, în acest demers, un „cuvânt” de spus îl are „acea mână divină care face ca lucrurile să se aranjeze și să se întâmple ceea ce se numesc miracole ale medicinei”. Citește continuarea pe Unica.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE UNICA.RO