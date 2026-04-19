„Cimitirul este locul de meditaţie, de reculegere, de pomenire, de comemorare. Este locul unde noi ne rugăm pentru cei adormiţi şi nu îmi place mie termenul acesta „fac datoria”. Noi dăm onoarea, oferim cinste înaintaşilor noştri. Nu putem să facem lucrul acesta cu abuz de mâncare, băutură sau fala exagerată care domneşte în societatea noastră. Dorinţa de a impresiona pe vecinul ajunge până şi în cimitir”, a declarat preotul.

El a subliniat că obiceiul de a întinde mese lângă morminte nu are nicio valoare spirituală. În schimb, preotul îi îndeamnă pe credincioși să aprindă o lumânare, să aducă flori naturale și să se roage sincer pentru sufletele celor trecuți în neființă. Curățenia în cimitir, după finalizarea vizitei, este, de asemenea, esențială.

„Cei care se regăsesc în împărăţia lui Dumnezeu nu mănâncă şi nu beau. Nu au nevoie de paharul de vin turnat peste mormânt, nici de bucatele lăsate pe morminte. Mai degrabă, acestea devin sursă de dezordine. Au nevoie de mâncare cei flămânzi, au nevoie de ajutor cei neputincioşi. Un pahar de vin nu este pomană. Dacă ai turnat cuiva un pahar de vin şi ai spus „ia de sufletul răposatului”, riscaţi să faceţi o prostie foarte mare”, a adăugat preotul Maxim Melinti.

Slujitorul bisericii a subliniat că milostenia ar trebui îndreptată către cei care au cu adevărat nevoie – oameni sărmani, bolnavi, singuri sau familii defavorizate. În locul abundenței pe morminte, credincioșii ar trebui să opteze pentru lucruri simple, dar semnificative: flori naturale, o lumânare aprinsă și o rugăciune din suflet.

În credința populară, Paștele Blajinilor se sărbătorește în lunea după Duminica Tomii. În folclor, Blajinii mai sunt cunoscuți și sub numele de rohmani. Paştele Blajinilor sau Paştele Morţilor se ţine în lunea de după Duminica Luminată, la o săptămână după Învierea Domnului.

