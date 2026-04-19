Nicole Brydon Bloom, soția actorului Justin Theroux, a născut. Prima imagine cu bebelușul lor. „A venit”

PEOPLE a confirmat că cei doi așteptau primul lor copil pe 8 decembrie. Soția lui Justin Theroux, Nicole Brydon Bloom, în vârstă de 32 de ani, a dezvăluit pe Instagram, sâmbătă, 18 aprilie, că ea și Theroux, 54 de ani, au devenit părinți.

Ea a anunțat vestea alături de o fotografie alb-negru în care Theroux își ține fiul la piept. În fotografie, nou-născutul părea că doarme. Bebelușul putea fi văzut purtând un body deschis la culoare .

„A sosit! Suntem atât de îndrăgostiți”, a scris Bloom în descrierea fotografiei.

Fotografia apare la aproximativ două luni după ce cuplul a organizat un baby shower pentru a sărbători venirea pe lume a micuțului lor, eveniment care a avut loc la Jacs on Bond, în New York.

„Cum?!”, și-a amintit Bloom, râzând, despre reacția lui când a aflat despre bebeluș. „Iar eu am zis: «Ei bine, pot să-ți explic. A fost un efort de echipă»” , a spus amuzată Nicole.

Despre sarcină, ea a adăugat: „Nu am planificat-o în totalitate, dar eram entuziasmați să întemeiem o familie”.

FOTO: Instagram

