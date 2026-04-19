Delia Salchievici a vorbit despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. Cele două au petrecut timp împreună în competiția Desafio, chiar înainte de divorțul care a luat prin surprindere pe toată lumea. Delia Salchievici a vorbit despre reacția pe care Codruța Filip o avea, atunci când venea vorba de Valentin Sanfira.

„Nu, sincer, eu cred că ea nu bănuia absolut nimic în timp ce era acolo, pentru că vorbea cu atât de multă dragoste, deci îi sclipeau ochii atunci când vorbea de el. Vorbea atât de frumos de el și când își amintea de casă, de el, de familie, îi venea să plângă sau chiar plângea.

Eu și Codruța nu am putut să ne împrietenim, nu am o relație bună cu ea, însă nu pot să neg iubirea pe care o purta față de el. Ea vorbea doar frumos de el, se vedea că îl iubește și sincer, eu chiar cred că ea nu bănuia nimic în momentul acela.

Eu nu știu ce s-a întâmplat între ei. Empatizez cu durerea ei, mai ales când am văzut-o cât de îndrăgostită este, cât de mult îl iubește. A fost teribil ce am trăit noi acolo, să vii după o astfel de experiență și să-ți întâmple și asta. Cred că e foarte greu”, a spus Delia Salchievici, potrivit Cancan.

