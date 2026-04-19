BNS îi cere lui Nicușor Dan consultări directe cu partidele pentru un guvern stabil. Fără acord, alegerile anticipate

Solicitare de dialog politic pentru un guvern stabil

Blocul Național Sindical a transmis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, prin intermediul căreia cere inițierea de urgență a unor consultări directe cu liderii formațiunilor politice parlamentare.

Sindicaliștii solicită negocierea unei formule de guvernare „stabile, credibile și responsabile”, care să își asume implementarea unui program de stabilizare economică și socială.

Potrivit News.ro, documentul este adresat și liderilor partidelor parlamentare: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, George Simion, Anamaria Gavrilă și Diana Iovanovici-Șoșoacă.

Context economic dificil și avertismente internaționale

Președintele BNS, Dumitru Costin, atrage atenția asupra contextului economic complicat, marcat de volatilitate internațională și de avertismente din partea instituțiilor financiare.

Acesta menționează că estimarea de creștere economică a României pentru 2026 a fost redusă la 0,7%, față de 1,4% anterior, în timp ce inflația a ajuns la 9,9% în martie 2026.

Potrivit BNS, România înregistrează cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană și se împrumută la dobânzi ridicate, apropiate de cele specifice economiilor încadrate în categoria „junk”.

„Ţara noastră înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, fiind vizată alături de alte nouă state europene de procedura de deficit excesiv. În acelaşi timp, România este «campioana» în UE la rata inflaţiei (9,9% în martie 2026, INS). Acest lucru erodează zilnic puterea de cumpărare a populaţiei şi veniturile salariaţilor şi ale pensionarilor, pe medie puterea de cumpărare a salariul mediu scăzând cu aproape 7% în ultimul an. Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria ‘junk’, în condiţiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc”, se arată în scrisoarea BNS.

Critici privind datoria publică și rolul instituțiilor

Liderul sindical semnalează o creștere a datoriei publice și angajamente financiare asumate în condiții insuficient transparente, menţionând negocieri privind împrumuturi externe, inclusiv cele în valoare de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE, şi împrumutul de la Banca Mondială în valoare de 650 de milioane de dolari.

De asemenea, BNS acuză Parlamentul că nu își exercită pe deplin rolul de control asupra Banca Națională a României, în special în ceea ce privește gestionarea inflației.

Probleme pe piața muncii și creșterea costurilor

Sindicaliștii semnalează și probleme structurale pe piața muncii: nivel ridicat al taxării muncii, rată scăzută de ocupare și lipsa măsurilor pentru fiscalizarea muncii informale. În același timp, aceștia atrag atenția asupra creșterii tarifelor la energie și asupra impactului major asupra puterii de cumpărare.

Potrivit BNS, scumpirile la energie, alimente și servicii de bază au dus la scăderea nivelului de trai, iar pentru tot mai mulți români traiul zilnic a devenit o problemă de supraviețuire.

Apel la consens politic

În acest context, BNS consideră necesară o intervenție instituțională fermă și solicită organizarea unui dialog național sub egida Administrației Prezidențiale.

Sindicaliștii cer ca la discuții să participe atât liderii politici, cât și partenerii sociali, pentru a construi un consens minim necesar depășirii crizei.

”Blocul Naţional Sindical vă solicită, domnule preşedinte Nicuşor Dan, să vă exercitaţi pe deplin rolul constituţional de mediator între puterile statului şi între stat şi societate, prin iniţierea de urgenţă a unui dialog naţional real, credibil şi orientat spre rezultate. Considerăm esenţial ca, sub egida Administraţiei Prezidenţiale, să fie aşezaţi la aceeaşi masă atât liderii politici, cât şi reprezentanţii partenerilor sociali – sindicate şi organizaţii patronale –, în vederea construirii unui consens minim necesar pentru depăşirea actualei crize. De aceea, BNS vă solicită, domnule preşedinte, să iniţiaţi consultări directe cu liderii formaţiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile, credibile şi responsabile, care să fie dispusă să îşi asume implementarea unui program de stabilizare economică şi social, negociat cu partenerii de dialog social”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

BNS solicită stabilirea unor priorități clare pe termen scurt și mediu, asumate public și susținute prin măsuri concrete. Printre acestea se numără: asigurarea securității energetice, consolidarea securității alimentare, definirea unor priorități de investiții pentru relansarea economică, creșterea transparenței în contractarea împrumuturilor externe și garantarea beneficiilor economice ale acestor împrumuturi.

BNS cere un guvern stabil sau alegeri anticipate

În final, BNS avertizează că, în absența unei voințe politice reale pentru formarea unei coaliții stabile, „singura soluție democratică și legitimă” rămâne organizarea de alegeri anticipate.

”În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, BNS consideră că singura soluţie democratică şi legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate, care să permită resetarea cadrului politic şi recâştigarea încrederii cetăţenilor. Blocul Naţional Sindical subliniază că timpul pentru amânări şi soluţii parţiale a trecut. România are nevoie de decizii ferme, asumate şi coordonate, iar responsabilitatea pentru iniţierea acestui proces revine, în mod esenţial, instituţiei prezidenţiale”, se mai arată în documentul semnat de Dumitru Costin.

Conflictul dintre cele două mari partide aflate la guvernare a intrat într-o fază critică. În timp ce social-democrații urmează să lanseze luni, 20 aprilie, un ultimatum de 72 de ore pentru ca Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, liberalii fac scut în jurul premierului și acuză PSD de iresponsabilitate în plină criză economică.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că încearcă să medieze conflictul în Coaliție, evitând să ia partea PSD sau a premierului Ilie Bolojan. Nicușor Dan a spus că nu va accepta niciodată să numească un premier pentru un guvern PSD-AUR: „Ar trebui să numesc un premier PSD. Eu nu o voi face niciodată”.

