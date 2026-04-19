Cei doi lideri PSD, Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au fost sâmbătă la Timișoara, unde a avut loc ultima întâlnire regională înaintea unei decizii privind susținerea premierului Ilie Bolojan, care va fi luată luni de social-democrați.

Csizmarik Francisc (secretarul GTR, un ONG care militează pentru drepturile copiilor împotriva traficului de persoane, a violenţei domestice şi a oricărei forme de abuz), susține că cei doi oficiali au evitat traseul obișnuit care duce până la controlul poliției, destinat pasagerilor, chemând șeful de tură al poliției.

„Știți că atunci când te îmbarci la Timișoara, ca om normal, trebuie să parcurgi un traseu șerpuitor care te duce până la poarta unde are loc controlul poliției. Ei bine, un grup de trei persoane dintre care i-am recunoscut pe Radu Oprea și Bogdan Ivan au ales să îl cheme pe șeful de tură al poliției să îndepărteze cordoanele culoarului pentru ca domniile lor să o ia pe direct. Când ești GREU, e anevoios să parcurgi același traseu ca orice om normal”, a scris Csizmarik Francisc, sâmbătă, pe pagina de Facebook.

Secretarul ONG-ului a precizat că era în aeroport pentru a conduce un musafir important, reprezentant al unui organism internațional, care a respectat traseul obișnuit al pasagerilor.

„Înainte de despărțire însă, amândoi ne-am uitat la gestul reprobabil al grupului de politicieni. Și ne-am spus «ce urât»”, a scris el.

În replică, Poliția Română și Poliția de Frontieră nu neagă informația, doar precizează faptul că aceste instituții nu au atribuții în organizarea cordonului de trecere, fără a se vorbi de îmbarcarea pasagerilor.

„Având în vedere informațiile transmise în spațiul public din care rezultă că „membri ai Guvernului l-au chemat la ordin pe şeful de tură al poliţiei să le facă loc”, structurile de informare și relații publice din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră comunică următoarele: Informațiile transmise sunt false și nu au legătură cu realitatea.

Reprezentanții Poliției Române și Poliției de Frontieră nu au fost contactați și nu au atribuții în organizarea cordonului de trecere. Cele două instituții nu au fost contactate înainte de publicarea materialului, pentru un punct de vedere oficial.

Facem apel la respectarea deontologiei profesionale și documentarea temeinică a unor subiecte care, deși nu sunt reale, afectează imaginea instituțiilor”, au transmis, duminică, Poliția Română și Poliția de Frontieră.

Tot duminică, PSD a blocat toate comentariile de pe pagina de Facebook, după ce campania „Momentul adevărului” a stârnit un val uriaș de ironii și critici.

Reamintim că social-democraţii se vor reuni luni, 20 aprilie 2026, începând cu ora 17:00, la Palatul Parlamentului, pentru un eveniment intitulat „Momentul adevărului”. În cadrul acestei întâlniri, membrii vor decide dacă PSD rămâne sau nu în actuala coaliţie de guvernare.

Liderul AUR, George Simion, a avut o apariție neașteptată sâmbătă la hotelul din Timișoara, unde a avut loc reuniunea regională a PSD. Simion susține că prezența sa acolo este pur întâmplătoare.

