Bella și Nicolae s-au căsătorit civil în anul 2018, iar acum și-au jurat iubire eternă și în fața lui Dumnezeu. Fericit peste măsură, cuplul proaspăt căsătorit a afirmat că la nuntă au fost 170 de invitați și că toată lumea s-a simțit foarte bine.

Bella Santiago, primele declarații după nuntă

Bella Santiago, pe numele ei întreg Resciebelle Barrios Santiago, și soțul ei au declarat că sunt foarte mulțumiți de cum a decurs nunta lor. Mai mult, ei spun că, deși invitații au plecat la 4 dimineața, petrecerea a continuat până la 7:00.

„Evenimentul a fost unul de succes, am fost extrem de mulțumiți de ce s-a întâmplat. Am avut 170 de invitați, am petrecut până la 7 dimineața. Pe la ora 4 au plecat invitații și am rămas eu cu prietenii, ne-am dezlănțuit”, a afirmat Nicolae Ionuț Grigore pentru Unica.

Cât despre slujba de la biserică, Bella și soțul ei au mărturisit că a fost un moment emoționant și că, la un moment dat, nu au putut să își rețină lacrimile. Citește continuarea pe Unica.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE UNICA.RO