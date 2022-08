Fosta soție a lui Victor Slav a fost șocată de descoperire, dar nu a ignorat sacoșa, ci a luat-o și a sunat la 112 pentru a anunța autoritățile. Din fericire, la scurt timp a fost depistat posesorul banilor găsiți de Bianca, iar aceștia i-au fost returnați.

Mă aflu în Mall Băneasa cu prietena mea. Ne-am oprit la o cafenea să ne luăm un croissant și am găsit o pungă cu 21 de mii de euro și cu un pașaport în ea. Bineînțeles că am sunat împreună cu prietena mea la 112, am anunțat Poliția. Au găsit persoana din pașaport, cu extrasul de cont și cu suma și au sunat-o. În momentul acesta, așteptăm ca omul să vină să își ridice banii. Încă sunt în mall cu prietena mea și cam asta s-a întâmplat. Am început ziua drăguț, zic, nu?! Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro

Bianca Drăgușanu și intervențiile estetice la care apelează des

Bianca este o împătimită a intervențiilor estetice de tot felul, iar în ultimii ani a apelat la diverși medici esteticieni și specialiști în frumusețe pentru a-și perfecționa aspectul fizic.

În urmă cu câteva săptămâni, Bianca și-a schimbat forma buzelor.

Am venit să reinjectez buzele fiindcă îmi doresc să am o formă cât mai voluminoasă, mai ales buza de jos. Trebuie să îmi fac programare și la baby botox pentru că vine vara și nu îmi doresc să am riduri. (…) Îmi doresc mult să îmi fac și pomeții, deoarece i-am făcut la începutul anului, iar acum vreau să fie mai evidenți. După pomeți, am înțeles că pot să îmi fac și mandibula. Am făcut injectarea mandibulei anul trecut, prin toamnă. Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a recunoscut și că poartă peruci, pentru a evita să-și vopsească părul.

Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des. Faptul că ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar m-a ajutat să am un păr superb.

În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos – a spus Bianca Drăgușanu, pe conturile ei de socializare.

